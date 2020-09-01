【開學】視像開學禮　通德學校校長化身主播：今年未能親身迎新生

今日是9月1日開學日，但學校的大門卻是一片冷清，只有零星家長帶小朋友回校。因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，通德學校亦安排了視像開學禮，並開放校舍照顧有需要的學生。校長黃偉立感嘆：「以往我都會喺門口迎接學生，今日就做唔到。」 攝影：鄭子峰

雖然學生未能在開學日回校上課，但校長和一眾老師也花盡心思，預備了不少環節，讓學生即使在家中觀看視像直播，也能感受開學氣氛。由於通德學校位於錦田，部分家長需要上班或是家中網絡不穩定的學生也選擇回校，利用學校的設備參與視像開學禮。

有送小一兒子回校的家長李生和李太表示，雖然今年沒有熱鬧的開學日，但相對亦令兒子不太緊張。即使非正式上課，他們也有讓兒子嘗試執書包，也有解釋小一生活給他了解。對於小一新生即將在9月23日恢復上學，李太坦言有些擔心，但對兒子的自理能力有信心。

小一的陳同學今日穿上校服回校，抱怨媽媽買的校裙太長。

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校長變成直播主播 主持開學禮

今年開學禮轉移到網上舉行，黃偉立校長戴上耳機，面對鏡頭，頓時猶如頻道的主播，眉飛色舞地向小一新生打招呼並帶領學生開展學年的主題「認識自己」，用早前派發的輕黏土製作一隻具有自己特色的小動物。日後家長會帶小動物回校，放在課室的桌面上，仿如代替學生上課。

林同學（左）和李同學（右）一同和校長聊天。

李同學和林同學是在同一間幼稚園一起升讀通德學校，今日見到對方已十分興奮，一邊嬉鬧一邊參與網上開學活動。但是，他們對於在屏幕出現的同班同學卻無動於衷，也沒有主動認識新同學。

而陳同學雖然第一次踏入校園，但沒有絲毫膽怯，在課室中也積極參與活動。她不但舉手回答提問，更一口氣製作出2個小動物黏土。不過記者問及她屏幕上的同學是誰，她只能讀出同姓同學的「陳」字，也沒有和其他同學聊天。

屏幕中的新同學。

9月下旬補回小一適應活動

黃校長指，原本未知復課日期，故安排了2至3日的網上適應活動給小一新生。近日教育局宣布小一學生將於9月23日正式回校上課，學校正積極考慮在9月16日後安排校園適應活動給新生。

回校的學生都很開心，圍着校園奔跑。

今年的開學禮移師網上，黃校長感慨今日未能在校門迎接學生。「往年小一新生嘅家長送小朋友到校門，由我哋去迎接，影張相。今年要等到9月底先有機會做到。」他又曾擔心全校師生一同參與視像開學禮會令網絡吃不消，幸好亦順利完成。

他透露，在正式恢復面授課堂前，小一每天只有4節課堂，2節之間休息半小時，讓學生的眼睛得以放鬆。而學校也會陸續在學生桌上安置擋板，預備9月下旬學生回校時使用，另外也會安排更多教師人手，提醒學生保持安全的社交距離。

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