【小一面試】以3C元素　助你拍面試短片更有動力|Karen 教養信箱

家長問道：「為了女兒報考小學，我們一家人最近逢星期六日的全部時間都用來拍面試短片。我用足兩日時間，才能把其中一間小學要求的三條面試短片拍完，內容包括有自我介紹、故事分享及才藝表演。在製作過程中，女兒多次不慎出錯，有時就表現不夠理想，總之我和丈夫需不斷重複執行一個又一個的鏡頭。最後，大人細路都又生氣又疲累，絕對影響到我們和女兒的親子關係。究竟我們可以如何做才可以順利拍好面試短片，又同時享有優質的親子時間呢？」

我深深體會到這媽媽的痛苦和難處。我自己的女兒也要報考小學，我們母女倆自然有不少拍攝面試短片的機會。雖然每次拍攝都讓我忙碌幾天和花時間於剪片的後期製作，但是這些難忘的拍攝過程成為了我和女兒的共同經歷，更讓我看到女兒的自信和成長。

疫情下，小朋友報考小學需要拍攝面試影片（photo AC）

今次，我想分享我在拍面試短片中享有優質的親子時間全靠這3C大元素。

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這段時間，拍攝面試短片迫我走出舒適區，尤其是我連夜線上學習拍攝技巧和挑戰剪片工作。不過，我享受過程中讓我發現到女兒的成長和進步。這成為了我睡眼惺忪地剪片的動力。希望今年報考小學的家長和孩子都有正能量去面對疫情中的面試長跑吧!

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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