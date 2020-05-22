【培養興趣七】3C軟技能　助孩子面對小一面試|Karen 教養信箱

最近，有位家長問道：「我兒子讀K2。我開始幫他報讀直資和私立小學。這段停課的日子，他不能上課，又不能上興趣班。他天天留在家裡除了做功課和練習，就是玩線上遊戲學英文，他把大部分的時間都放在學習上。請問他這樣用功學習是否已經足夠應付小一面試呢？」

孩子升學往往是成長的里程碑，一直都是父母重點關注的部分。在香港，熱門的直資和私立小學都是很多家長的必爭之地，可謂是競爭激烈。父母若想讓孩子在眾多活潑可愛的小朋友中脫穎而出，就要盡早培養孩子良好的閱讀習慣。父母除了要打好孩子基本學術上的「硬技能」Hard Skills (例如: 兩文三語和數學邏輯) ，還要培養孩子3C的「軟技能」Soft Skills (Confidence 自信、Communication 溝通和Collaboration 合作) ，從而使孩子充滿能力和興趣去參與這馬拉松式的面試長跑。

Confidence 自信

相信不少父母都想孩子自信滿滿地到面試場地，就算對著陌生的環境和老師都能保持最佳狀態。父母要培養出自信的孩子，我們首先要從小幫助他們累積「我可以做到」的能力感。在日常生活中，父母應放手讓孩子動手做自己能力範圍可以做的事(例如：做三文治、穿衣服和收拾玩具)，從而協助孩子提升他們的自理能力。

另外，面試的過程是漫長的。父母可以盡量留意孩子的努力和付出，並給予孩子正面的鼓勵(例如：認真的學習態度和不怕錯敗的嘗試) 。只要孩子獲得父母的肯定，他們就會有更多的自信心。最後，每當孩子面對挫敗所帶來的難過和失望時，他們就會需要父母的陪伴和安慰。當中，父母表現出同理心，無條件地接納孩子的不完美，讓孩子自信起來，重新振作。最重要的是父母灌輸孩子正面和積極的心態時，大家要明白這不是一朝一夕便可做到，我們要有耐性去讓孩子成長和體會。

Communication 溝通

面試時，孩子總有不同的說話機會(例如：自我介紹、描述物件、回答問題和集體遊戲) ，老師便可從中觀察孩子的表達和溝通能力。很多善於表達自己和與人溝通的孩子往往都會有好習慣經常跟自己父母互動和聊天。

第一，父母多花時間去聆聽孩子的說話，最重要的是做到不批評和不比較，讓孩子感受到父母的尊重。第二，父母多用提問句來引導孩子去思考和表達更多天馬行空的想法，甚至內心感受。第三，父母多鼓勵孩子講故事，讓孩子有空間發揮創意去描述人物、善用詞彙和組織句子。當中，父母可以隨時協助孩子掌握說話溝通時的邏輯性和教導孩子用合適的字詞來兼顧前文後理。重點是創造機會來讓孩子嘗試去表達和溝通。

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Collaboration 協作

很多小學的第一輪面試都是以遊戲的形式進行。例如：合作遊戲通常安排給兩個或以上的孩子們玩。進行時會有一些規則作約束，從而讓老師有機會觀察到孩子之間的互動，孩子如何透過溝通技巧和協作能力(例如：組織與分工) 來共同完成遊戲。

父母若然想孩子在遊戲中主動參與，我們就可以開始在家多與孩子玩一些簡單的集體遊戲(例如：音樂椅和丟手帕) 來培養孩子良好的合群觀念。另外，每次玩新遊戲前，父母都可以安排一個講解遊戲玩法和規則的部分，讓孩子學習專注於聆聽別人的指示。最後，我們應灌輸孩子正確的合作態度(例如：不計較輸贏和互相分享) ，並教導孩子一些緩和的方式來抒發負面情緒。

在整個馬拉松式的面試長跑中，父母和孩子總會有機會遇上負面情緒(例如：緊張和失望) 的時候，我們都需要以正面和積極的心態去面對現實中的失敗和挫折，盡量減少負面能量的積累，讓大家堅強地跑到終點線。

父母若然有心儀的直資和私立小學，就可以良好的家庭教育來培養自信、自律和合作的孩子，從小提高孩子的正向心態 (Attitude) 及「軟技能」Soft Skills。希望我有機會在網上的家長課程 (https://bit.ly/kny-interview-01) 中與大家分享更多面試的準備及技巧，讓我們一起做正向父母吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。