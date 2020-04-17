【培養興趣五】三個TOP元素　培養孩子運動興趣 |Karen 教養信箱

最近，我收到一位家長問道：「孩子不願做運動，父母可以怎麼辦呢？」相信我們大多數做父母的初衷都是想孩子健康和快樂的。我也不例外。為了讓孩子愛上做運動而有健康的體魄，我從小培養孩子的運動興趣。今次，我會分享三個關鍵的TOP元素：Tenacity 堅持、Optimism 樂觀和Pal 夥伴。

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Tenacity 堅持

老公喜歡溜冰。孩子未到三歲時，老公就帶孩子到溜冰場去試著溜。孩子剛開始溜冰時，老公會租借「小企鵝」扶手輔助他們平衡。兒子自然地喜歡了這運動。我們順利成章地替他找了溜冰教練和同學，讓他上溜冰興趣班。當兒子上了第一堂之後，他就向我反映自己對溜冰失去了興趣，也不願意學習。作為父母，你會如何處理這情況呢？我的第一步是嘗試理解孩子行為背後的原因。聽過兒子坦白的心底話，我明白到兒子怕跌倒，也不能接受自己「不完美」的表現。

當孩子不能接受自己的「不完美」時，往往是父母給予孩子鼓勵的最好時機。首先，技術的掌握和熟練可以提升運動員的自信心。因此，每次上興趣班之前，老公都會帶兒子到溜冰場練習。由於堅持練習對初學者尤其重要的，所以父母應盡量考慮培養孩子一項自己都喜愛的運動。父母不但可以陪伴孩子練習，而且可以分享經驗和心得，讓孩子有堅持運動的興趣。

另外，我邀請兒子做我的溜冰教練，以行動鼓勵他。我深刻記得這是我人生第一次溜冰。2018年暑假，我鼓起了勇氣拖著兒子的手走到溜冰場去，我深深體會到兒子怕跌倒的感覺。自此以後，兒子加把勁兒去學溜冰，並說：「我不怕跌倒，我會站起來。」最後，父母應教導孩子接受自己「不完美」的事實，幫助孩子建立做運動的習慣，並讚賞孩子的努力和進步，而非表現和成績，讓孩子有堅持做運動的勇氣和興趣。

Optimism 樂觀

意外發生時總是讓人措手不及。記得兒子小時候曾跌入泳池嗆水就一直怕水。我們可以怎樣幫助兒子走出這童年的陰影呢？我和老公開始培養孩子樂觀的性格特質。

首先，我們透過遊戲和親子共讀來讓孩子認識樂觀性格，尤其是其好處。我們會討論樂觀性格如何幫助故事中的人物去面對恐懼和改變困境，從而教導孩子以正面且積極的態度去解決問題，建立孩子樂觀的性格特質。

另外，從兒子的角度出發，他需要安全與被愛的環境來幫助他克服內心的恐懼和無助。每天洗澡時，我會用小量的水由兒子的額頭流向他的臉、鼻和口來讓他慢慢練習去接受，進而在刷牙前在小臉盆中玩吹氣遊戲(意即練習在水裡用口呼氣)。

最後，我請了私人教練教導兒子游泳。我一開始就抱著兒子，與他一起走進泳池裡。我用了大概兩個月的時間去抱著和陪伴兒子學習游泳，讓他勇敢地走出童年的陰影。再過了數個月，兒子不但可以獨自游泳，而且掌握自由式的游泳技巧。重點是父母將運動的學習過程拆解為一個一個小步驟，讓孩子能體驗成功所帶來的滿足感，他們自然會有興趣持續地做下去。

Pal 夥伴

我剛剛當全職媽媽時，孩子總是不喜歡到戶外去。尤其到了炎熱的夏天，孩子喜歡留在開著空調的室內地方(例如：家裡和室內遊樂場) 。由於他們有三怕：怕被蚊叮、怕曬太陽和怕流大汗，所以孩子偏愛靜態活動。為了改變這情況，我和老公開始帶孩子行山去。

第一次行山的時候，女兒會因為太累而嚷著要抱著走。有了經驗後，我們會約朋友一起去行山，為孩子安排同齡的運動夥伴。運動夥伴對孩子積極做運動帶來正面的影響有三：第一，孩子出發前會為自己和夥伴準備飲料和小食，從而培養「互相分享」的社交技能；第二，孩子疲倦時有夥伴去陪伴和鼓勵他們，讓他們養成不半途而廢的恆毅力(grit) ；第三，孩子在山路上的所見所聞可與運動夥伴分享，對孩子探索大自然起了催化作用。自從我們一家人對行山感興趣後，我和老公已不怕會養出嬌生慣養的孩子了。

一個人要在人生的路上堅持到底去做一件事實在不是容易的。倘若我們父母可以透過從小培養孩子的運動興趣而使他們做人像棵挺直的白楊樹般總是不軟弱、不動搖，孩子將來就會帶著那份「不輕言放棄」的體育精神通往成功之路。相信這正是大多數父母都想看到孩子邁向豐盛人生的一幕。下一次就讓我分享如何培養孩子的語言興趣吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。