隋棠女兒剪掉32cm長髮所為何事？　乘勢電髮變身精緻短髮小女孩

隋棠結婚5年，育有兩兒一女，原本在恆春Long Stay的一家子，因為工作關係暫時返回台北。 隋棠於9月8日在Facebook曬出女兒Lucy突然「變髮」的照片，原本長髮及腰的Lucy，現在卻變成QQ短髮的俏麗女孩，仔細看發文解釋才知道，原來Lucy將自己的長髮捐掉了。

隋棠女兒Lucy為善心剪髮：

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看新聞，不捨其他孩子因生病掉頭髮，Lucy自願捐髮

會有這樣的想法源於，Lucy在新聞報道中，看到許多小朋友因為生病掉光頭髮，她心生一念表示：「我的頭髮可以給他們！」於是就跟隋棠說，想要將自己的頭髮捐出來。

看着Lucy乾淨俐落的剪下32厘米的長髮，一旁的隋棠反而先覺得捨不得，但Lucy卻顯得很淡定，還跟她說「想睡覺」。睡醒的她，看看鏡子裏短髮的自己，回頭跟隋棠說自己想跟弟弟（自然捲）一樣頭髮捲捲的，於是，隋棠也讓她燙了頭髮，最後Lucy的新髮型完成出爐，精緻的小臉搭配俏麗的捲短髮，還有超可愛的小酒窩，母女倆都非常滿意，但也因為一夕之間變成短髮，隋棠笑稱「爸爸可能會不開心」，不過她認為女兒開心就好。

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人人都可以捐髮，你的愛心可以照亮別人的生命

許多做完化療的癌症病友們，會因副作用產生落髮的情況而感到難過，此時一頂漂亮的假髮，能幫助他們在抗癌路上更加堅強勇敢，因此許多人會固定捐髮，希望小小的善心，能溫暖陪伴這些病友們度過艱苦的時刻。

捐髮有幾項特別注意事項，必須要是原生頭髮，意指不能染、燙，但白髮、自然捲、頭髮不夠黑還是可以捐髮，長度至少要在15厘米以上（未滿18歲者，需至少20厘米以上）。將剪下的頭髮整理好用夾鏈袋裝着，以信封或箱子方式寄到需要的機構。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：隋棠女兒自願捐32公分長髮給病童，隋棠：女兒很開心，反而是我比較捨不得。】