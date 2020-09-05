陳柏宇鍾嘉欣陳茵媺童年照同女兒撞樣　羅仲謙女兒眼大大似足爸爸

娛樂圈有不少藝人近年榮升星媽星爸，並經常在社交媒體貼出和仔女的生活照，當中不少星二代樣貌似足父母！包括鐘嘉欣囡囡、陳柏宇囡囡和陳豪囝囝等等，今次為大家盤點和爸爸媽媽樣貌似餅印的星二代。

陳柏宇與囡囡陳羿辰（Abigail）

陳柏宇曾經貼出自己的童年照片，只見相片除了有些「年代感」外，陳柏宇的樣貌和囡囡陳羿辰（Abigail）非常相似，簡直是餅印一樣！

+ 12 + 12 + 12

陳豪與大仔陳梓燁（Aiden)

陳豪和大仔陳梓燁（Aiden)最為似樣，雖然和二仔陳浩鋒（Nathan）都有相似之處，不過陳梓燁的眼睛較大，和爸爸陳豪的童年照較為相似。

+ 9 + 9 + 9

陳茵媺與女兒陳凱婷（Camilla）

陳茵媺曾經貼出自己的童年照，只見她樣貌幾乎沒有變化，而且相貌和囡囡陳凱婷（Camilla）超級似樣！

+ 7 + 7 + 7

羅仲謙與女兒羅翊心（小珍珠）

羅仲謙的BB照和囡囡羅翊心（小珍珠）簡直是倒模一樣，眼睛大大的小珍珠神情容貌和爸爸的嬰兒照可以說是一模一樣呢！

+ 6 + 6 + 6

鍾嘉欣與女兒梁愛晨（Kelly)

鍾嘉欣的童年照片和囡囡梁愛晨（Kelly)亦非常相似，二人皆有一對大眼睛，只是小時候的鍾嘉欣就擁有胖胖的臉，而囡囡梁愛晨則遺傳爸爸的臉形。

+ 3 + 3 + 3

單文柔與女兒陳諾瑤（小豬比）

單文柔早前亦曾經貼出自己童年照，並與囡囡小豬比作出對比，只見二人完全「撞樣」，簡直一模一樣！

+ 8 + 8 + 8

胡杏兒與大仔李奕霆（Brendan）

胡杏兒的童年照雖然驟眼看和大仔李奕霆（Brendan）並非完全「餅印」一樣，不過只要仔細看，對比之下，二人的神情樣貌依然非常相近！

+ 18 + 18 + 18

郭羨妮與女兒Kylie

郭羨妮這張童年照和囡囡 Kylie樣貌非常相似，Kylie除了眼睛比較似爸爸外，其他部分都遺傳媽媽的美貌！

+ 3 + 3 + 3

梁詠琪與女兒Sofia

梁詠琪和 囡囡 Sofia的樣貌亦很相似，雖然囡囡身為混血兒帶有爸爸的西班牙血統，不過樣貌和媽媽非常相近。

+ 4 + 4 + 4

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