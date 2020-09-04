【小一面試】培僑書院面試改拍片　校長：背稿及過度訓練唔會高分

受新冠肺炎疫情影響，不少直資私立學校紛紛改變面試方法，以拍片或者zoom interview形式進行。培僑書院亦將宣佈今年第一輪小一面試模式改為拍片，以中、英文各交1分鐘演講短片，演講題目將在10月17日上午9時上載，由準備到上載影片只有1天多的時間。 撰文：許詠妍 攝影、攝錄：許詠妍

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培僑書院將在今個星期六舉行小一簡介會，而該校第一輪面試形式將改為提交影片。校長吳育智表示，「以往第一輪面試學生有四、五千人，如果要萬幾人在學校裏面是冇可能，所以我們就諗辦法減低聚集，將互動減低。」

不足兩日時間拍片兼遞交

副校長王惠成表示，拍片只是作第一輪篩選，中、英文各一條，不多於1分鐘時間。「我們遞交申請截止時間是9月14日，原本讓家長在9月28日、29日上網選擇10月的面試時間，現在9月28日、29日上網查看就知道我們用拍片作面試形式。到10月17日上午9時，我們會將拍片的題目放上網，考生根據題目作演講拍片，10月18日下午6點就截止遞交。」

只有兩日時間，問到是否沒有機會讓家長去找外面的製作公司幫忙拍攝預備？王副校長直言其實有這個準備都做得到，「但小朋友演講的內容預備時間就不會太長，不會搵到個槍手幫你寫埋稿背埋，我們希望將時間減到最少，星期六、日父母都可以陪小朋友做這件事。」他又續言是次面試時間準備合理，因為家長小朋友原本都是會拿這兩天時間去面試，在過程中都看得到家長的指導和支援。

題目不會有政治批判

至於題目內容，王副校長坦言還沒有明確的題目，不過是與小朋友生活上有接觸，不會是政治、不會批判。中文即可以廣東話或普通話進行演講。他亦提到片段中只需要小朋友一個，不需要家長入鏡或者出聲幫忙。

對於有不少家長談到拍片面試壓力大，吳校長說這是拿平衡，「不想早告訴他們，是期望家長不要花太多時間。我們希望小朋友是最真、最自然的展示。其實我們看得到，背稿、訓練過的不會高分，而是想將小朋友最真的一面展示，才能發揮出。時間不長，是不想家長壓力好多。」

至於片段則為兩個老師看一個小朋友片段評分，一人一條，校長亦有機會會翻查片段。吳校長說：「可能有些小朋友表現好接近，就要看他們個人表達能力，我們不是考學術，而是看其表達能力，自信心的表達、語言運用。拍片有沒有熱情、聲線有無抑揚頓挫。」

本周六（6日）學校舉行網上簡介會，王副校長表示這是學校歷史上第一次，所以不會只有校長演說，會有影片讓家長「參觀校舍」。截止目前，大概二千多人已經交了申請表格，王副校長說：「以往慣例，簡介會之後申請人會大幅增長。今年在表格上，我們需要填問卷，其實是不計分，只是希望了解家長的管教等。」吳校長更形容猶如雙方拍拖，都想找到理想對象，怕與對方性格不合！

放寬至2000人進入第二輪面試

根據以往，會有800人左右進入第二輪面試，而今次改為拍片形式則會放寬至2000人進入第二輪面試。問到希望在片段中找到哪類型的學生，吳校長表示，「拍片形式沒有第一種面見咁全面。那一分鐘只可以看到小朋友企定定去勇於表現，展示自信心、表達能力。」

而第二輪面試，校方還是希望等疫情緩和，大概到11月左右，可以與學生面見，以一對一形式進行，王副校長說：「進入第二輪面試有2000人，人數多啲，可以見多少少小朋友。可能經過first in，看了大部分小朋友的水平、表現之後，再定一些新的要求出來，在second in中我們作個補充。」

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