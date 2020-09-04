小一面試│王錦輝近7千人報名今年改以拍片形式 校長分享拍片貼士

一條龍直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學早前已公佈小一第一輪面試改為拍片和遞交Profolio作評分，由以往6、700人左右進入第二輪面試，放寬至2000人可以進入第二輪面試。 撰文、攝錄：許詠妍 攝影：黃寶瑩 剪接：羅子揚

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每年都接近七千人申請香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學一年級入學，而副校長莊曉莉透露已收取6900左右申請表格，由於受新型冠狀病毒的影響，由原先的到校面試，已經改為遞交講故事/故事演講（需廣東話或普通話加英語，或只用英語）、才藝表演，合共3分鐘的影片。

莊副校長表示，「我們相信小朋友這個年紀都喜歡看圖書，也會很有自信去做事情的。對於家長來說，都需要一齊參與那個拍攝過程，我們都想見到小朋友的語文基礎，對學習有好奇心，喜歡學習，用平常心去看待今次錄影就ok。」

才藝表演講笑話都可以

截止交片時間為9月28日，但已經有家長遞交片段，問到有沒有深刻的才藝表演，莊副校長表示看到小朋友的表現好自信，充滿陽光氣息，「有收到的表演是唱歌、跳舞、講笑話。（沒有才藝表演會否輸蝕？）其實是看小朋友鍾意做個表演，雖然叫才藝表演，但其實我們想看到小朋友有無學習興趣，可不可以投入講喜歡做事情的表現。由於小朋友大概五歲，我們不能夠期望他們做到高難度的表現，反而是要有自信心，不是需要高難度的表現。」

至於在第一部分的講故事或故事演說環節，莊副校長就坦言沒有規定選擇什麼書，「因為小朋友的興趣不同，我們是看他們中英文的語文基礎。」談到有不少家長訴說拍片面試壓力大，她就話希望家長當這是一項親子學習活動。

在評分上，每一段片都是由老師一起看，由一位主任或者副校長評分。市面很多製作公司可代家長製作影片，出來的效果就像「綜藝節目」般，問到這類影片會否加分？莊副校長直言他們是想看小朋友個人表現，不是看製作技巧，「最重要是讓我們看到小朋友自然的表現，講故事的時候顯現出語文基礎、喜歡講故事，又或者投入感。」

問到總校長陳偉佳會否為考生的影片進行評分，他說：「通常他們看到有一些比較特別的，想我再看的。例如小朋友有特別才能，或者想我核實的，我都會幫手。」

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要小朋友陽光和好奇心

有什麼類型學生透過拍片大機會進入第二輪面試，陳總校長說：「我們最重要看學生，這樣的教育模式學校是否與我們吻合。我希望我們的同學是有自信，陽光啦，對自己充滿希望，用於表達自己，是否有好奇心。好奇心才是推動他學習。」

面對不少學生半年沒有回校學習，小朋友的學習進度或許會落後，會否評分時鬆手一點。陳總校長表示這個情況是全香港，不是唯獨一、兩間學校是這樣，「我絕對相信我們的申請人都是面對同樣事，所以我們的評分機制都是相應調節。」

陳總校長表示以往有一百個老師幫手進行面試，但今次看片則不會動用一百個老師去看，「因為會有一套準則去給大家，我們有清晰的指引。其實家長不需要給太大壓力予小朋友，讓小朋友自己發揮下，我們不以train（訓練）及操的方法去入一間學校。有自信、流暢就已經可以。」

拍片時家長可以給提示

至於家長是否應該出現在片段中，或者父母出口幫手，是否會被扣分？莊副校長直言鼓勵家長一同參與，「這個年紀小朋友需要家長陪伴，畀少少提示是無問題的，幫手令到小朋友自然講故事或表演都是可以的。」

長時間預備，會否看得出小朋友是否背稿因而扣分，莊副校長說：「其實我們見到家長小朋友如此努力，我們都想知道他是否可以完成到這個任務，所以什麼形式呈現都得的，反而家長小朋友不要太大壓力。」

今次透過影像進行首輪面試，不能全面認識小朋友，所以第二輪面試會放寬至2000人進入。莊副校長說：「始終學校面試和影像中都不一樣，可以看到小朋友的現場表現，看看能否完成老師給予的指示，和其他小朋友相處，在陌生環境的情緒控制。」

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