【小一自行收生】15或20分點揀好？今年有人因一個原因失去5分

小一「自行分配學位」階段將於本月21日至25日開始遞交申請表格，受新冠肺炎疫情影響，不少學校的小一入學簡介會也改為網上舉行，家長留家不停看小學的網上簡介會、瘋狂看小學概覽資料.....到底手持不同分數，選校策略又應該如何呢？教育顧問Ian Tsang更透露不少考生因為疫情影響而未能及時洗禮，失去5分宗教分，大失預算。 撰文、攝影：許詠妍

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所有在2015年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2021年9月入學的小一入學統籌辦法。家長除了可向學童就讀的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、各區民政事務處 （民政諮詢中心）、教育局學位分配組或區域教育服務處領取「小一入學申請表」外，今年更特設自行在網上下載申請表格。填妥表格後，家長需於2020年9月21日至25日將填妥的申請表直接交回欲申請「自行分配學位」的學校。

每年家長在選校時都有很多疑問並向Ian查詢，而今年亦不例外，不過Ian表示多了臨急臨忙才開始緊張的家長。「跟以往不同，今年多了很多沒有報直資、私立學校的家長，只是一心想經派位入讀官立及資助學校的。以往這類家長也是較少數的，一般都是計劃考直資私立，再參加統一派位，完全部署好。」Ian續言，今年受疫情影響，家長獲得的資訊少了，他指：「大部分學校轉為網上簡介會，家長跟學校之間也沒有那麼直接，沒有互動交流。」

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因未能洗禮失宗教5分

Ian透露在自行分配學校部分，原本有不少家長預算在今年洗禮而獲得宗教的5分，但受疫情影響，不少堂區不能進行洗禮，而令到一部分人失去宗教5分。

「這批家長其實已經有準備，他們在早一兩年找我時已有盤算，父母先參加慕道班，自己跟孩子預備會洗禮的，而上半年疫情嚴重，部分堂區無法進行洗禮。在最近這一個月收到很多家長表示，本來已預好加上宗教分會有20分，不能洗禮令他們失了預算。有家長指堂區的神父可以寫信證明家長本來要洗禮的，但因為疫情原因未能洗禮，但問過學校指不會接受這原因，家長為此感到徬徨，現在只有15分，令計劃完全改變。」

Ian續指：「其實本身他們用20分去抽那些熱門學校，成功率都不是太高，有家長會誤會20分機會很大，而事實上，20分和15分都只是一線之差。手持15分基本上沒有機會抽到，20分就有少少機會，算是有希望。」

20分可搏熱門學校？

問到如果持有15分，是否維持選擇自己心儀的學校呢？Ian說：「有很多熱門的學校手持15分就不應該報，因為20分是基本的入場券。」

Ian說：「如果我拿著宗教20分，就會覺得自己有機會去試最熱門那間學校，很正常。現實中很多人會選次熱門的，以為好高機會，但其實亦有很多人做同一決定，機會反而少了。而排第三的機會是較高，但很多家長卻不想選擇。手拿15或10分的，因為不想跟有宗教分的人去爭，選擇報沒宗教的學校，結果就有一大堆人走了去報沒有宗教的，競爭反而更大。」

至於會否有些人明知自行分配學位肯定沒有機會，但特意將「1」放入心儀的學校，預備日後叩門？Ian直言：「我從來不太建議叩門，因為數學上計算，一間小學平均只有約10個叩門名額，但叩門考生可以由幾百到一千人，機會率太低。不少家長只是心口一個勇字，一廂情願的以為有1、1、1（即自行分配學位、統一派位甲、乙首志願選該校），學校會有優待，但事實是沒有家長會只叩一間的，所以不太合理！」

香港01美術組製圖

派位後總會聽到：我未聽過有呢間學校

Ian又提到很多家長都會用賭博的心態去選校，「我建議先穩入一間學校，相對之下有些學校可能15分都抽到，你寧願中了那間學校之後再慢慢來叩門，以一種安穩心態去叩門；否則到了明年6月，一街的家長都急於去叩門，我聽得最多的就是：『我未聽過有呢間學校。』」

會否很多人在自行分配階段選擇跨區學校？Ian指他接觸到有一個案例，對方住在將軍澳，但覺得這區的中學校網不理想，希望到其他區讀小學。「當你不想派到將軍澳區的小學而選擇別區，要做的不是去博，應該穩入心儀校網的小學。」不過Ian指還是有家長會跨區去搏一些熱門的小學。

勿只因校舍靚而選擇

另外，Ian稱不少家長都只會看外表，覺得校舍靚就會蜂擁而至選擇，「我發現好多學校只有殼靚，但成績差。另有很多學校聲稱自己是Happy School、好多活動，但入讀後就發現非常催谷，我形容那層就是糖衣。」

他指不時見到有家長上網詢問「用家」意見，希望幫助選校，Ian坦言其實沒有太大作用，「用家太主觀，你問一兩個有什麼用？除非一間學校問到最少十幾個，才找到不同用家的感覺。家長要有開放態度，聽這些事情不要有先入為主。」

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