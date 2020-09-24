工作纏身註定錯過子女成長時光？　注重相處質素比24小時黐住更好

決定做「全職媽媽」定「在職媽媽」呢個問題，睇落好似好簡單，但現實中，又係唔係人人都可以自由選擇呢？

有人會話，做在職媽媽就要犧牲陪伴仔女嘅時間，仲會錯過仔女嘅成長，但如果咁講，即係大部份爸爸嘅崗位都係要負責錯過仔女成長？咁佢又有冇得揀？莫非要全家一齊黐住24小時先叫好？望到實就一定唔會錯過啦？

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：在職媽媽註定錯過仔女成長？貼身照顧先算好媽媽？】

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