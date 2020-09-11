小一面試｜影片太大無法上傳　 兩款易用軟件壓縮轉格式無難度

受新冠肺炎疫情影響下，不少學校的面試都改為提交影片，沒有任何經驗的家長自然會手足無措，在最後關頭失手！近日，有不少家長終於千辛萬苦拍攝好、剪接好，但最終輸出的檔案卻太大而無法上傳，因此，以下有一些簡易的影片壓縮工具推介給大家。

+ 10 + 10 + 10

VidCoder（PC）

安裝後，打開VidCoder，按「視訊檔」選擇要壓縮的影片。

選擇影片後按編碼欄的「設定」。

這裡推薦家長輸出檔選擇「1080p」或「720p」以免影片過分模糊。

很多家長會遇上另一問題，便是格式不正確，在「影片編碼」的頁面中，也可以設定成最常用的「MP4」。

家長可以選「調整大小」直接改變影片解析度，但一定要跟比例下調數字，假設原片是「闊1920高1080」是16比9的影片，家長必須跟16：９的比例修改影片闊度和高度防止變型，例如「闊720高405」。

如果直接改影片闊度高度家長認為有難度的話，可以去影像編碼中找到「目標大小」一欄，如果校方最大上限是700M，家長便可以在這一欄輸入700M，軟件便會為你輸出接近700M檔案大小的影片。

設定好後，按「另存為」返回主頁面，然後選擇輸出位置，按開始即可。最後提提大家，輸出後一定要檢查清潔影片是否清晰，檔案有沒有受損。

VidCoder下載頁面

HandBrake（MAC、PC）

選擇自己合適的平台版本下載。

安裝後，打開HandBrake，按「File」選擇要壓縮的影片。

選擇檔案後，可以看到影片的基本資料，上圖中可以看見影片比例是16:9，影片闊是1920高是1080，家長可因這些數字作下一步。

在「Summary」的頁面中，也可以設定成最常用的「MP4」。

家長可以選「Dimensions」直接改變影片解析度，但一定要跟比例下調數字，假設原片是「闊1920高1080」是16比9的影片，家長必須跟16：９的比例修改影片闊度和高度防止變型，例如「闊720高405」。

也可以到「vedio」一欄中，直接修改「Constant Quality」透過下調影片質素達至壓縮效果。

設定好後選擇輸出位置，按「Start Encode」即可。最後提提大家，輸出後一定要檢查清潔影片是否清晰，檔案有沒有受損。

HandBrake下載頁面

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