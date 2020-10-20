牙齒健康｜磨牙嚴重臉型會不對稱？　困擾3成小童留意睡姿及壓力

兒童磨牙需要治療嗎？台灣中醫師蕭喻方指出，磨牙在兒童階段是相對良性的，不需要太擔心。如果是成人發現有顳顎關節痠痛、牙齒敏感，牙齒磨損等徵兆，伴隨其它焦慮行為，可能就要懷疑有磨牙的問題。蕭喻方建議，有磨牙困擾可以先試着移除壓力來源，並戒除咖啡因、煙酒刺激，打造良好的睡眠環境，若出現任何異常請尋求專業醫師協助。

關於磨牙的4件事（按圖了解）：

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1. 成人磨牙可治療改善 兒童磨牙不過度擔心

蕭喻方指出，成人磨牙原因大多跟壓力情緒有關，通常發生於長期有焦慮緊張問題的人身上、另外也有部分患者是因為先天顳顎關節骨頭不對稱、牙齒咬合不正等問題造成的。輕微關節不對稱可以通過復健運動、針灸、及藥方緩解症狀。若是咬合不正可經由牙醫評估，進行齒顎矯正治療，嚴重影響到關節關節活動度者則可能需要經由正顎手術治療。

至於兒童磨牙則不必過度擔心，蕭喻方表示，磨牙在兒童階段是屬於相對良性的症狀，發生比例大約三成，從小朋友長牙開始，磨牙的比例雖然會隨着年齡增加，但青春期達到巔峰之後會慢慢下降。蕭喻方提到，兒童磨牙可能會因為白天的刺激引起，比如說玩得太興奮、學校發生特別的事或是壓力，以及睡前太多聲光刺激等。如果家長發現孩子半夜磨牙，可以輕巧地幫孩子翻個身並安撫，調整睡姿，注意睡眠環境是否有干擾，再來也要注意孩子是不是有其他身體不適而導致睡眠不安 。

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2. 咬合板助顳顎關節放鬆 保護牙齒減少磨損

至於磨牙會衍伸的問題，包含牙齒法瑯質磨損，引起牙齒敏感及蛀牙的問題，也可能引起顳顎關節症候群，輕者可能引起兩頰肌肉緊繃、發炎痠痛、張口閉口顳顎關節活動不利發出聲響等，進一步可能會讓顳肌緊繃發炎引起太陽穴的頭痛、甚至耳痛、耳鳴，嚴重者引起肩頸酸痛、上背痛等，而這些不適可能又會影響睡眠品質，最終陷入磨牙的惡性循環裏。

如有上述症狀，使用咬合板有幫助嗎？蕭喻方指出，使用咬合板可以幫助患者在睡眠中顳顎關節保持放鬆的狀態，並可保護牙齒減少咬合磨損。但可能治標不治本，如果狀況嚴重還是要從根本減少造成磨牙的原因。

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3. 懷疑有磨牙症狀別怕 從調整生活習慣開始

蕭喻方提到，臨床上比較少患者直接因為磨牙來求診，大多是因磨牙造成的後續症狀而來，包括睡眠品質不佳、肌肉痠痛、或是臉型不對稱等等，問診後才發現有磨牙的情況。如果民眾發現自己有顳顎關節痠痛、開合不利、牙齒敏感、或是牙科檢查有異常磨損等徵兆，可能要懷疑是否有磨牙的情況。

如果有磨牙困擾，蕭喻方建議，先試着調整生活習慣，不要過度勞累和熬夜，一定要先減少咖啡因、煙酒攝取，以免影響睡眠，還有移除壓力來源、打造良好的睡眠環境。若有任何異常請尋求專業醫師的調理。

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