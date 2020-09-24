13歲男童皮膚出紅色硬粒　疼痛現膿頭　醫生教你點預防毛囊炎

孩子的皮膚曾否出現過紅色粒粒，卻不以為然？張太分享，13歲的兒子於今年夏天患上毛囊炎，皮膚出現紅色硬粒，疼痛之餘更現膿頭！皮膚科專科醫生陳湧指，毛囊炎容易復發，小朋友如果指甲太長，更分分鐘存有隱憂！

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硬粒疼痛現膿頭

張太的兒子13歲，今年夏天患上毛囊炎，手臂及背部皮膚出現細小的紅色硬粒，「非常粗糙，有些膿頭，㩒落就有啲痛」。她憶述，曾著孩子不要亂摸，「睇吓隔一、兩個星期會唔會無咗，結果等咗兩星期都無消失。」

她指，求診後醫生表示是毛囊發炎，多見於夏天，建議孩子穿鬆身、速乾衫，注意通風。「畀咗藥膏搽，搽咗（之後）啲膿頭消咗，粒粒開始退。」

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復發常見 或持續數星期

皮膚科專科醫生陳湧表示，毛囊炎可出現在任何年紀的人。「會有啲紅色粒粒，紅腫、㩒落去會痛，再嚴重啲會含膿，發炎範圍會擴大，少部分會有痕癢。」他補充，毛囊炎多出現在濕笠、油脂分泌較旺盛的地方，如頭皮、面頰、胸口、背部、臀部。

「如果一、兩粒，可能幾日至一、兩個星期都會消退。但因為毛囊炎通常係一堆出現，所以一粒謝咗，第二度仲有，整體情況可能會維持幾個禮拜，甚至再耐啲。」陳醫生又指，毛囊炎容易復發。「就算今次殺滅了毛囊炎的細菌，轉頭皮膚又濕又熱又焗，啲菌又嚟，都可以再發作。」

病發時宜保持衛生

陳醫生表示，毛囊炎的成因是皮膚上有細菌滋生，最常見是金黃葡萄球菌及真菌。當皮膚處於悶熱、不通風的環境，或到戶外活動時，卻沒有注重皮膚清潔，適時換衫、抹汗，便有機會患上毛囊炎。「如果抵抗力相對較弱，或本身有傷口，當身邊朋友亦患有毛囊炎，皮膚上帶有細菌，經親密接觸後亦有機會傳播。」

他提醒，病發時要保持患處通爽，如果患處不適，如感到疼痛，也要注意盡量不要搔抓及磨擦。「抓的時候會令皮膚受傷，細菌會更容易入侵皮膚，令情況加劇。」他建議家長，可多留意孩子病情的嚴重程度。「如果係一、兩粒瘡仔，有時佢會自己消退，最重要係保持患處附近嘅皮膚衛生。如果較嚴重，範圍較大，最好都係向醫生求診。」

陳醫生提醒，病發時要保持患處通爽，盡量不要搔抓及磨擦。（Getty Image）

建議不留指甲 處理不當或留疤

陳醫生指，要預防毛囊炎，宜多穿著通風、吸汗的衫褲鞋襪，流汗時盡快抹乾，保持皮膚清潔。「小朋友唔好留太長指甲，容易抓損皮膚，有傷口就會令細菌走入去。」他提醒，也宜避免與皮膚有傷口、長有紅瘡的人有太多親密的接觸，避免受到感染。

他續指，毛囊炎的治療方法視乎病情的嚴重性。一般情況會採用外用抗生素，或抗真菌藥膏，範圍較大的則需服食口服藥。「如局部位置有較嚴重的含膿情況，便有需要接受放膿，即找一個針頭，或小刀片，鎅開患處，放膿出來。毛囊炎如果處理得唔好，除咗令小朋友唔舒服，亦可能造成疤痕。」