用正向發掘學生潛能讓學生愛上學　校長：希望填補停課的缺失

莘莘學子重返校園已經有一個月時間，在新冠肺炎疫情下，大部分學生超過半年「在家上課」，對於終可重返校園一定既期待又緊張，特別是由二月已停課的K3學生，要從重新適應校園生活、老師及同學，絕對不容易。東華三院王余家潔紀念小學的劉秀萍校長及一眾老師，就特別安排連串正向教育活動，讓學生也可以填補停課的缺失之餘，也可以盡快適應新環境，融入校園生活。 攝影：黃舒慧

如何讓小一生識到新朋友?

小一銜接一直是東華三院王余家潔紀念小學很重視的一環，劉校長更了解到小一家長最關心是孩子在學校的適應情況。「一年級的學生最艱難是他們由幼稚園K3下學期已要停課，一直在家中，直到來到新的小學，他們連同學、老師都不認識，校舍又擴大了很多，當中一定有很多不適應，所以老師如何破冰更是關鍵。 如果返學有人可以有傾有講，他們就會更加願意返學。」

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為此，學校特別為每個小一生安排了一套認識同學的小配件，一張心心卡片、一套印有自己全名的貼紙，方便貼到新同學的心心卡上，回家可以與家長分享，建立正向關係。「小朋友通過自我介紹去認識其他朋友，回到家中又可以向家長分享，是家長孩子都會更覺安心。而我們在六月放榜後，已開家長會讓家長留意並訓練小朋友準備小一開學，如何獨立處理自己的事、穿校服、清潔雙手、戴口罩……讓他們過度得更好。」

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利用社交平台保持互動

在疫情停課期間，劉校長坦言小朋友與小朋友之間、小朋友與老師之間關係上有一定的影響，她說：「雖然我們有Zoom課堂、有打陽光電話給家長，但始終不及老師親身面對面和小朋友溝通，而小朋友與小朋友之間可以互相見到大家，關係是不同的，建基於這樣的情況下，我們今個新學年特別就着這個正向的關係去構思一連串的活動，是比較與以往不同，因為以往的暑假相對較短，但今次的停課時間實在較長。」

家住學校附近的劉校長，在不用上學的日子也接觸到家長與學生，大家都跟她說渴望返學。「其實小朋友一路都很希望可以返學，但6月停學，加上突然提早放暑假，所以其實我們每次都有措手不及，那個學年沒有一個happy ending，結業禮、聯歡會全部都做不到，對小朋友來說是很突然之間的事，所以我們在想如何在這個期間可以連繫着小朋友，我們建立了一個FB專頁，老師會定期將他們生活的一些片段放上去。」

「例如拍片教小朋友玩腦激蕩的遊戲、製作美食、小手工、溝通模式通過專業發放出來，也有老師教小朋友做運動將小朋友最喜歡的電子科技與運動結合，這些都是想透過不同的方法，一直向小朋友有傳達一個訊息，老師是很關顧同學，希望小朋友在沒有上學的日子也有一個健康均衡的生活。」劉校長說。

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校長給學生的一封信

劉秀萍校長在八月時寫了一封給全校學生的「校長給同學的悄悄話」，將自己在停學時的感受通過文字傳遞給學生。「其實在家學習對同學來說也是一個很大的挑戰，要他們如何安排生活方式，除了做功課之外，還有什麼事可以藉著這個階段做出來呢?家務、小任務、和家長一起進行的親子活動等等。同時也將學生上個學期在學校的生活花絮，例如英語日、旅行、中國文化日，小朋友拍過的照片傳給他們，讓他們記得在學校有一個美好的回憶，這些方式一路聯繫着直到九月開課。」

學生情緒不容忽視

另一方面，學生的情緒健康也是學校十分關顧的事情，劉校長說：「開課前我們特別拍了一些片段教小朋友面對抗疫疲勞，因為長時間放假，小朋友可能會對返學有恐懼，除了學業上，我們認為這是首要去處理。」

為此劉校長特別想出以魔法為主題的連串活動，她說：「我相信小朋友每一個小朋友都都喜歡魔法，我們準備了不同顏色的『魔法能量石』，老師化身成『魔法精靈』，要一雙很明亮的眼睛去找到小朋友強項在哪裏，不要讓他們覺得自己是天生蠢或者天生叻，能力與才能也是可以經過後天培養與發掘，例如英語日的話劇，小朋友經過一輪的琢磨，他們的表現是可以很出人意表。」

魔法能量石激發潛能

學校根據正向心理學的6種美德而準備「魔法能量石」一共有6隻顏色，通過老師發掘出小朋友的強項，劉校長說:「在新學年我們會提供的不同挑戰，例如多元智能課班，老師會做一些班級活動，1分鐘活動，小朋友以小組形式完成一些原以為是不可能的任務，過種中鼓勵他們挑戰自己、學懂與朋友合作，整個過種，老師可以看同學有不同的強項，領導才能、創意、堅持等，因為今年是第三年正向計劃的最後一年，而下一年我們亦都預計會繼續正向重點推行。」

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