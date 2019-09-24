能量飲品是溫習神物？營養師警告長遠影響腦部發育　愈喝愈不專心

能夠提神抗瞌睡的能量飲料，各大便利店超市都買得到。台灣董氏基金會早前公布24款能量飲料成份及學生攝取習慣調查，結果發現四成學生是想喝就喝，糖分及咖啡因很容易超標，恐令人愈喝愈不專心、愈喝愈累。

兩成學生準備考試時會喝，還有兩成男學生運動前後也要喝。（視覺中國）

此次調查是今年8月針對308位台灣中學生及大學生作問卷，發現能量飲料很受學生歡迎，六成學生喝能量飲的理由是為了提神醒腦，三成是為了消除疲倦，或是單純覺得好喝。

至於喝能量飲料的時機，四成學生是想喝就喝，超過三成學生熬夜時就要喝，兩成學生準備考試時會喝，還有兩成男學生運動前後也要喝。

董氏基金會調查資料顯示，市售24款能量飲料全部都含有咖啡因，其他常見的提神成分還有牛磺酸、合法興奮劑（如瓜拿納）、維他命B群等；為了迎合消費者喜愛的口味，大部分都做成汽水形式，因而添加了糖或其它甜味劑。

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，來源有咖啡豆、茶葉或可可豆，也會從瓜拿納（guarana）或瑪黛茶（yerba mate）等天然物中萃取。長期攝取咖啡因容易影響青少年和兒童還在發育的腦部發育及智力發展，易使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀。

為了迎合消費者喜愛的口味，大部分能量飲料都做成汽水形式，因而添加了糖或其它甜味劑。（K I L I A N／Unsplash）

營養師莫雅淳指出，加拿大衛生署建議13歲以上青少年，每日每公斤體重的咖啡因攝取量不應超過2.5毫克，依此標準，體重40公斤的兒少每天不能超過一百毫克，但這次調查的市售能量飲料當中有四款，只要喝一罐就超過100毫克。長期攝取咖啡因會影響腦部發育和智力發展，還有睡眠品質變差 、專注力下降 、心悸焦慮等症狀，除了兒童之外，孕婦 、哺乳婦女 、高血壓、腸胃疾病、腎功能異常的患者，都要注意避免喝咖啡因飲料。

長期攝取咖啡因容易影響青少年和兒童還在發育的腦部發育及智力發展，易使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀。（視覺中國）

許惠玉補充說，美國小兒科醫學會已明文建議19歲以下不應喝能量飲料；英國部分大型連鎖超市已自主禁售未滿16歲青少年，也正在立法禁止公立運動中心賣能量飲料給未滿16歲青少年。在歐洲，土耳其、立陶宛、拉脫維亞都已立法禁止販售能量飲料給未滿18歲的青少年。

目前台灣衛生福利部僅建議成年人制定了每日咖啡因總量不超過300毫克，董氏基金會期待衛福部回應社會現況需求，針對兒童與青少年建立咖啡因攝取量的建議。

調查中的24款能量飲料絕大部分都含糖，其中11款只要一罐就超過25克糖，其他含糖量也大多超過20公克，非常不適合青少年族群飲用。（視覺中國）

能量飲料也有攝取糖分過量的隱憂。莫雅淳指出，美國心臟協會建議2至18歲每日添加糖的攝取量不應超過25公克，目前24款市售能量飲絕大部分都含糖，其中11款只要一罐就超過25克糖，其他含糖量也大多超過20公克，非常不適合青少年族群飲用。

要維持精神及專注力，莫雅淳建議，兒少族群應從天然飲食攝取富含牛磺酸和維他命Ｂ群，像是海鮮魚貝類、肉類、豆類、雞蛋，都是很好的來源。規律運動能促進多巴胺、血清素、正腎上腺素的分泌，也對有助情緒穩定以及維持專注。

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