新冠肺炎│聖公會天水圍靈愛小學家長確診　醫生教路玩樂防疫9招

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（5日）新增7宗確診個案，包括1宗本地源頭不明感染個案，為聖公會天水圍靈愛小學家長，學校隨即停課兩天。據悉患者曾帶孩子參與足球培訓，並與家人到元朗448農莊遊玩，家人亦相繼出現病徵。家長與孩子外出遊玩，又有什麼防疫措施需要注意？

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學校停課兩天 孩子檢測初步陰性

今天其中一宗新增個案為40歲男子（#5354），從事飛機維修工程，兩名孩子分別5歲及7歲，就讀於聖公會天水圍靈愛小學二年級及錦田聖約瑟幼稚園。聖公會天水圍靈愛小學昨晚接獲通知有家長確診，隨即向學生發通告，今天起暫停面授課堂兩日，並安排派樽檢測及進行消毒。患者家人已被列為密切接觸者，其中一個小朋友有喉嚨痛，太太亦出現發燒病徵，接受檢測後兩名孩子均為初步陰性。根據教育局指引，若學生最終確診，學校需停課十四日。

據悉，患者於機場任職飛機維修工程，曾到訪屯門市廣場牛角餐廳、九龍灣MegaBox的Pepper Lunch，並帶孩子到多區球場參與足球培訓，包括九龍灣、馬鞍山、天水圍、黃大仙摩士公園足球場，以及沙田石門賽馬會傑志足球學院，該院傍晚發聲明，指確診家長未有進入中心範圍，傑志會安排部分班別停課至本月8日，並會聯絡個別學生及教練進行檢測，中心會進行全面消毒。此外，10月31日他曾與家人到元朗448農莊遊玩，家人於農莊留宿一晚，患者本人則沒有過夜。

在新冠肺炎疫情影響下不能外遊，不少人都選擇在香港的酒店staycation，早前曾有確診個案曾入住梅窩銀礦灣酒店，涉及的關連個案有7人，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，會留意staycation的情況，有需要或會收緊相關的措施。

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外出玩樂注意社交距離

兒科專科醫生陳欣永指，家長宜盡量避免帶小朋友到公共場所遊玩。「尤其小朋友未必識得正確防疫方法，去呢啲人多聚集嘅地方，擔心會有大型嘅交叉感染。」

要玩得放心就要做足防疫措施，如要前往遊樂園、沙灘或游泳池等人多的地方，陳醫生建議採取足夠的社交距離，減低傳染風險。「同旁人唔好靠得太埋，至少相隔1.5米嘅距離，食飯的枱同枱之間都要隔得闊啲，而喺酒店嘅遊戲室內就要避免太多小朋友聚集，減少啲互動同交流，亦都要保持戴住口罩，以防大家容易接觸到飛沫。」此外，遊樂園若有設施需要排隊，應暫時避免前往等候。

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帶足防疫用品 留意聚餐細節

陳醫生提醒，觸碰遊樂場所設施前後宜用消毒紙巾清潔，並且叮囑小朋友勿到處觸摸。「機動設施例如手柄、凳背都要消毒完先坐或者接觸，記緊帶備足夠嘅消毒用品。」

他補充，外出進食時，脫下口罩前及用饍後都要用消毒酒精潔手，尤其是計劃享用自助餐的家長，應按情況陪同小朋友拿取食物。「自助餐出去排隊攞食物要戴上口罩，盡量限制小朋友出去來回攞食物的次數。另外，家長要留意食物區人數的情況，如果太多人聚集就等少人啲再出去攞。」

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