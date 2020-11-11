海外升學｜不擔心兒子徐朗留英學踢波　徐榮：年青人需要「困難」

徐榮長子徐朗在今年9月負笈英國，不為名牌學校，只為發展興趣學踢波。為了備戰入學，好爸爸徐榮更陪同兒子進行一系列的飲食和運動訓練。而他亦認為，年青人在成長期間必須遇上困難，因此即使兒子雙腿撞到似「梅花鹿」也不擔心。 攝影：黃寶瑩 攝錄：呂志豪、陳嘉杰 剪接：呂志豪

「英國小朋友踢波是衝撞型，佢每日返嚟對腳瘀到似梅花鹿，由腳踝瘀到上大髀。」徐榮送大仔徐朗到英國留學兼訓練足球，雖然兒子在港踢波時也不時有損傷，但他也坦言未見過兒子如此傷痕累累，不過看到兒子仍是滿臉笑容，他也不會過於擔心。

徐榮透露，兒子不時也會跟隨港隊到外國比賽，因此對他的自理能力很信心。只是全球的新型肺炎疫情反復，惟一擔心兒子忘記勤換口罩，作為爸爸也張羅更多口罩到英國預防疫情。

而他亦認為，兒子在這個階段，每個困難也是成長的機會。「宿舍3個人一間房，每人成長環境都唔一樣，如何溝通、磨合，都係一個進步嘅機會。」他指，英國宿舍也非常嚴格，準時起床上學、晚上準時關燈睡覺，「仲會收電話，我就最開心」。他笑言，只要兒子沒有生命的安全問題，其他生活細節也不是太憂慮。

為兒子升學花六位數 陪跑十公里

徐朗由3歲開始立志當上足球員，也十分期待到外國磨練球技。徐榮多年來默默儲錢，透露送兒子升學豪花六位數字的金額，不過為了愛兒的夢想，仍毫無怨言。

較早前，為了和兒子備戰入學，不但在飲食上細心為徐朗挑選低糖、低鹽、低油、高蛋白質的食物，更加陪同加操跑步，由3至4公里增加至10公里。在今年的2月，徐榮一家更陪徐朗一起到英國熟習學校環境，可謂是廿四孝爸爸。

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