海外升學｜南半球的選擇　新西蘭中學2月開學、學費相宜

隨着BNO移民英國的政策放寬，再加上港人對英國較為熟悉，很多父母在考慮送子女出國升學時也會考慮英國。不過，南半球也有其他選擇，同時英語國家，學費也比較相宜，對小朋友的水平也沒有特別的要求，是一個對海外學生非常友善的學習環境。

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相比英國，新西蘭位處南半球，雖然氣候和位於北半球的香港相反，但距離則比較近，機程約11小時左右。而該國亦是全球安全指數排第二的國家（Global Peace Index 2019），社會環境和治安良好，亦是以英語為主流的國家，很適合學生升學。

香港教育資訊網的升學顧問溫綺麗（Eki）表示，新西蘭的中學大多是公立學校，男女同校。而當地的學制亦與本地不同，Year 7相當於香港的中一，初中4年至Year10。Year 11至Year 13的學生需參與國家考核制度（NCEA），部分學校也設有GCSE、ALevel或IB課程。而大學課程亦只需3年便完成。

當地的中學分4個學期，但長假期只有2次，分別是6至7月的中期假期（約3星期）和12月尾至1月的暑假，因此海外學生普遍一年只能回港2次。

住宿以寄宿家庭為主 學費遠低於英國

新西蘭的留學生主要寄住在當地家庭，同時也有少量的寄宿學校，提供宿位給學生，但家長需要個別查詢。

住在當地的寄宿家庭，學生可以和新西蘭人溝通和相處，融入當地的文化和生活之中，更能好好運用日常英語，有助提升英語能力。

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新西蘭的學費相對英國相宜，學費和住宿費用一年約18萬至20萬港元（視乎匯率）。而且，學校的國際學生的比例較低，華人學生較少，學生能在更佳的英語環境下學習。

升學途徑

新西蘭中學生的主要學歷證書是「國家教育成績證書（NCEA）」，在高中3年內完成「校內評估」和「校外考試」並累積學分，每年分別獲得Level 1、Level 2和Level 3證書。NCEA證書同時獲澳洲、英國、美國、香港等多國的大學承認，另有部分中學提供GCSE和IB課程，可供學生再轉往其他國家升學。

Eki表示，中學對學生的英語水平並沒有太高要求，一般只需通過入學面試便可以。而學生只需在開學前2-3個月申請，準備最近2年的成績表、護照和自我介紹短文便可以經教育顧問提交申請。