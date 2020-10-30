海外升學｜憑特區護照可入讀澳洲公校　地區決定入學競爭及學費

隨着BNO移民英國的政策早前再公布細節，相信放寬移民的門檻後，英國當地學校的競爭人數也會大幅上升。其實除了英國以外，澳洲也是香港學生熱門選擇的升學國家。不過澳洲的學制、學費和住宿條件也和英國不同，不妨多作了解，選擇最適合子女升學的國家和學校吧！

到澳洲升學比其他國家優勝的地方，或者是只要手持香港特區護照，也能申請當地的公立學校。香港教育資訊網資深升學顧問李佩英指，香港學生如想選擇公立學校，可以參與所在城市的中學統一招生，挑選3個志願。不過她亦提醒，大城市如悉尼、墨爾本人口眾多，知名學校也較多，競爭也會特別激烈。此外，當地不是每間公校也會招收國際學生，必須有適合的配套，例如為國際學生開設的英語課程等，因此香港學生入讀公校的難度相對較高。

除了公校，當然學生也能選讀私立學校，學費會比公立學校昂貴，連同生活費約30至50萬港元一年，視乎地區而定。而大部分知名的私立學校也需要學生在申請時考取AEAS，評核內容包裝英文和數理邏輯，成績好的話自然更大機會入讀心儀的學校。

學生到海外升學可以拓闊眼界。(gettyimage)

李佩英提醒，澳洲在選校、學費和入學競爭也與地區息息相關，悉尼和墨爾本幾乎每年也「爭崩頭」，部分學校最好提早一年申請入學。她亦建議家長可以選擇坎培拉、昆士蘭、柏斯這些城市，提升入學機會。

另外，她指有些學校的初中課程會要求學生的家長一同到澳洲「陪讀」。家長可以用18歲以下子女在澳洲留學為理由，申請「陪讀簽證」，不過該簽證不容許家長在當地工作，只能全職照顧在學子女。

家長可以用18歲以下子女在澳洲留學為理由，申請「陪讀簽證」。

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