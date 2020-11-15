女童學跳舞做拱橋跌倒致下身癱瘓　脊醫話你知6大高危運動

小朋友活潑好動，很多家長都會讓小朋友在課餘時間參加各種課外活動，當中有些運動需要小朋友做特定動作，一不小心就容易受傷！內地就有女童在進行拱橋動作時不慎跌倒，導致脊髓受傷，最終下身癱瘓。脊骨神經科醫生楊雋頎接受訪問時提到，脊髓受傷最嚴重可以出現手腳麻痺、大小便失禁等問題，如果小朋友在運動時腰部受傷，最好馬上看醫生尋求幫助。

脊骨神經科醫生楊雋頎表示，我們的脊骨用作保護脊髓，但如果在運動中的做某些動作扭動的力度太大，就有機會影響脊髓，甚至受傷。「有一些比較高危的動作，例如拱橋、倒豎葱等都容易導致小朋友脊髓受傷，另外一些需要扭動的動作如跆拳道，都有機會受傷。」

拱橋、倒豎葱等動作都容易導致脊髓受傷。 （chema_photo@unsplash.com）

楊醫生建議小朋友做這一類運動前必須要做熱身運動，如果是做拱橋、倒豎葱、側手翻等腰部容易受傷的動作前，應該更加著重腰部的熱身運動。「最重要是出現不舒服、痛楚時便要暫停，避免將脊骨伸展過度。另外小朋友亦應該避免過度向後拗腰，運動動作亦不應太快。」

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楊雋頎 脊骨神經科醫生 香港及澳洲脊醫管理局註冊執業脊醫，同為香港執業脊醫協會小組委員及香港兒童脊科基金榮譽顧問。

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