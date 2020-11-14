親子教養｜面對孩子千個問題　如何令他感到學習的快樂｜失敗媽媽

這是一則睡前的聊天。 陳皮最近研究減數。因為他是在家自學，不懂時唯有向媽媽請教。身兼多職的媽媽，總會有時候吃不消孩子隨時發問的黑洞問題。

睡前和小朋友檢討白天發生的事。( Photo-AC)

「對唔住，媽媽今日下午好燥，唔係因為你講極都唔明，係因為樓上裝修好快就嘈醒咗弟弟，我自己一時間接受唔到心情唔好，所以回答你問題嘅時候耐性差咗。其實，你問完我問題但都做錯或者唔明，我都唔應該燥的。」

「媽媽，我以為你鬧我，因為我問咗你三次我都唔明白。原來我誤會咗。」

「對唔住，我唔係鬧你，我應該再溫柔少少有耐性啲去教你，你唔明白或者做錯都可以一直問我的。你可唔可以原諒我？」

「可以，我原諒咗你啦。媽媽，係唔係即係我就算問咗你一千次都唔明白，你都唔會鬧我？」

小朋友重重複複問一個問題，實在考驗媽媽的耐性。（Photo-AC）

「你講得啱，就算一千次都唔應該鬧你。如果真係你又唔明去問我但我竟然鬧你，咁係我唔啱，或者我嗰一刻好攰，煩緊其他嘢冇乜耐性，但係唔係你嘅錯。

你問咗我一次唔明，我可以試吓用第二個方法答你，如果都係唔明，我哋再一齊諗第三個方法令你學識，再唔明就再諗第四個方法……媽媽都試過學習有啲知識唔明好耐時間，辛苦最後先至明白，做咗大人都一樣會有好多野未搵到答案。加油啊，面對問題唔使驚，我哋一齊搵答案，一齊解決問題。」

「媽媽，學新野真係好開心。」￼

這是關了燈的睡前對話。黑漆漆的環境看不清他的臉，但卻彷彿感受到他臉上那個如釋重負的微笑。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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