小學生也大選！校方聽學生會意見推功課堂　格仔櫃放書減書包重量

學校並不只是一個單純傳授知識的地方，相比起學術，一些將來社會中必備的創意能力、表達能力以及領袖能力來得更難能可貴。在美國大選成為時事熱話之際，將軍澳循道衛理小學亦迎來了第７屆學生會選舉投票的日子，一眾小六學生在全校投票之下，新的學生會內閣亦正式上任，成為校方與學生溝通的重要橋樑。

學懂成為領袖是重要課題

在小學階段便有學生會的做法並不常見，將軍澳循道衛理小學校長林德育指，這是學校一個傳統，在高小時希望培養出小朋友的溝通表達能力以及勇於承擔的領袖能力，因此學生會便是同學可以發揮這些能力的地方之一。學生會的同學是小六學生，同樣面臨呈分試及升中壓力，但學懂如何管理時間及事前評估亦是同學必要掌握的技能，在選舉開始前，內閣成員更要做宣傳單張、擬定政綱子積極拉票，這些經驗是在書本上學不到的。

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今年將軍澳循道衛理小學第７屆學生會雖只有一隊內閣參與，但需要在10月23日的投票日獲得全校過半數同學支持才可上任，最終在8成同學支持的情況下順利當選，上任後他們需要主持不同的早會、周會，為同學的節慶、生日安排活動，而最重要的，便是為同學發聲。

同學才能留意到最細微的需要

同輩之間更能彼此分享最真實的想法，因此學生會絕對是有助校方了解同學需求的重要橋樑，過往校方亦有不少措施是因為學生會而實行。其中比較有趣的是，有學生指考試時穿著運動服，感覺較輕鬆，有助考取更好成績，校方亦認為如果同學有這個想法，也不是一個難以實行的請求，於是便接受這一提議；亦有學生主張一星期一天的無功課日，但後來因為同學擔心所謂無功課日只是把功課累積到隔日之後，最終校方安排一星期中有三日的功課堂取而代之去減輕同學功課壓力。

而書包重量亦是過往同學面對的問題，在學生會爭取下，一些不本用作放置視藝作品的「格仔櫃」現在也鼓勵同學把一些非常用書，如聖經、音樂、常識等書本暫時存放，不用帶回家。在近來的建議中，林校長比較印象深刻的則是，在禮堂舉行活動需要容納約900人全校學生，要每人一張椅子空間一定不夠，因此同學只能坐在地上，亦因為學生會留意到女同學的不便，反應給校方，最終改為可以穿運動服回校，這些小建議對校方來說都是相當寶貴。

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