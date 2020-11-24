海外升學│赴英讀預科今年考入心儀大學　留學生：公立學校更可取

集世界頂尖學府的英國學術氛圍濃厚，向來是港人熱門的升學選擇。中六時決定到英國讀預科的甄芷翹（Ashley），今年順利入讀心儀大學，卻因為突如其來的疫情，成為當地歷來首批未能經歷高考的學生。回望幾年來的留學生活，芷翹坦言最重要是盡力融入當地文化，並鼓勵莘莘學子，只要勇敢踏出舒適區，將會有更寶貴的得著。 攝影：黃舒慧（部分相片由受訪者提供）

曾到瑞士交流 首三星期以淚洗面

赴英留學前，芷翹在中五時曾參與AFS的國際文化交流活動，到瑞士交流一年。「當時一句德文都唔識，就過咗去，完全溝通唔到，喊足三個星期！」當時芷翹的寄宿家庭，也想盡方法推動芷翹適應，「佢哋開頭同我講英文，三星期之後就唔再講，要我學德文。佢哋會用memo紙（便利貼），寫低英文同德文字，幫我去學。」

芷翹分享，瑞士的交流經驗讓她明白，在外國讀書或者生活，最快捷融入的方法，是多與當地人相處。「當身邊所有人都係本地人，你就可以感受佢哋嘅文化，食佢哋嘅食物，唔再剩係自己匿埋煮公仔麵。」留在瑞士短短一年時間，已為芷翹帶來新想法。「去完瑞士，更覺得自己玩唔到香港個教育制度，要背個syllabus（課程範圍）去考試，我鍾意嘅嘢唔係咁。」因而她主動向家人提出，希望可出國繼續升學，於是決定翌年到英國唸預科。

制度自由 增加學習動力

海外讀書最令芷翹著迷的，是學校的自由氛圍。「不論係瑞士定英國，即使係中學，都係需要上堂先返學校，好似大學生活咁。」她坦言，起初在香港成績屬中上，惟到英國後，學習動機大增，成績亦見進步。「A level只揀三科，我揀咗德文、地理、數學，係自己真正中意嘅嘢。揀德文都幾大決心，只喺瑞士學咗一年，考咗個德文公開試，唔知老師認唔認可，點知老師望都冇望就話『得架喇，你可以嚟』，係好free（自由），反而係睇你讀頭一個月，對呢科有幾大興趣。」

兩年的預科生活，芷翹也積極備戰高考，惟因應新冠肺炎疫情嚴峻，英國在3月中宣佈，原訂今年6月舉行的高考將史無前例地取消。「聽到消息之後真係喊咗出嚟！中間段時間好忐忑不安，覺得自己努力咗兩年，冇得考試咁點算？」英國當局隨即改為以預科時期的校內成績作基準，評估出高考成績，並於8月公布。「感恩呢兩年都有俾心機去做校內測驗，成績同預期有少少唔同，但都ok啦，入到想入嘅大學。」

突顯個人特色最重要

芷翹憶述，在唸預科一年後，學生便要決定大學的選科取向。「要報UCAS，即係類似香港嘅JUPAS，只可報5個學系。學生需要提供三樣嘢，一封personal statement（個人陳述）、predicted grade（預計成績）同埋recommendation letter（推薦信）。」她續指，老師會因應校內表現，評估學生高考的預計成績，學校並會撰寫推薦信，記錄老師對學生的評語。在UCAS提供文件後，大學便會向合適學生給予有條件取錄（conditional offer）。

她認為，personal statement在收生程序中的重要性極高。「有啲科唔使面試，收唔收你就係取決你封personal statement。Personal statement冇特定要求，你鍾意寫乜都得。我當時掙扎咗好耐，起碼改左十幾廿份草稿，不斷執。我諗如果作為教授，我希望見到學生係講緊自己，點解咁想讀呢科，個人經驗好重要，點解人哋要揀我，唔揀其他人，要講到呢樣嘢。」

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公立學校更可取 出國前要三思

英國的預料學校大致可分為public school（公立學校）、grammar school （文法學校）和private school（私立學校），芷翹建議，留學生不妨考慮公立學校。「我間學校係公立學校，有提供寄宿家庭，唔多留學生。根據學校網站，預料大約有五十幾個國際學生，但全校有2000至3000人，比例上好少，學費亦相對平啲。我好推介其他人去公立學校，可以識到好多本地學生，好似我讀嗰3科，冇同任何一個國際學生同班。」

她坦言，過去數年在海外留學的日子，變得更為獨立及更了解自己。她建議學生可勇敢踏出自己的舒適區。「呢個世界真係好大，起初會有難過嘅時候，會思鄉，但都係個好難得嘅機會，識多啲唔同嘅人，建立嘅關係係一世嘅。」惟她提醒，下決定前亦需要三思。「心態上都要諗清楚，究竟自己一個人係咪可以自己生活到，見過有人好後悔自己嘅決定，傷心嘅都係父母，同埋亦要考慮屋企嘅經濟能力。」

芷翹分享，在英國找工作也不是易事，但畢業後也不打算立即回港發展。「會先積極搵internship（實習），睇下會唔會有機會留低，暫時個計劃都未必會返香港住，有諗過去其他國家，歐洲，或者新加坡，趁後生出去闖下。」

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