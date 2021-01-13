收納｜清晨就開窗、騰出閒置空間　10個要訣令斷捨離技巧全面昇華

在關心居住品質的女性朋友之間，似乎越來越多人以有「讓人歸心似箭的家」為目標整頓家裏。就算有在上班、或是家裏人多，如果想要每天舒適地生活在乾淨整潔的空間，不妨試試看每天做例行家事。小編長年接觸生活風格企劃，實際走訪許多讀者住宅取材，今天就要為大家整理出住家讓人歸心似箭的女性朋友們的共通點。

打造身心舒服空間的10個訣竅：（點擊了解）

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1. 一大早就讓空氣流通

早上起床打開窗簾時換換新鮮空氣吧。將我們睡眠時吐出的氣通通排出房外，讓外面新鮮的空氣流進來。盡量讓家中空氣與外面流通，臭味也會一掃而空哦。臭味代表空氣被污染，與其依賴香薰，不如靠換氣或打掃斬草除根。曬日光浴也會有激勵人心，給人幹勁的效果。

2. 撿起掉在地上的東西

請記住，保持地板乾淨是項鐵則。大家是不是都有地上散落着垃圾或衣服的時候啊？垃圾丟進垃圾桶，衣服丟進洗衣籃或掛衣櫥，把物品歸回原位吧。這些都是「順手做」也不會有負擔的小技巧。

3. 騰出甚麼東西都不放的空間

平面或面積大的地方不放東西，便不會有多餘的贅物映入眼簾，可以有更寬闊的空間感。餐桌上擺着DM、餅乾的包裝、小孩的作業、文具，只會越來越容易推積雜物。如果能下定決心清空餐桌，視覺上便會清爽許多。

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4. 將看到一半的書或是貼在牆上的紙集中收到角落

有人味的房間裏，把看到一半的報紙或雜誌隨手放在容易拿的地方，幼稚園或學校的通知單貼在明顯處，聽起來似乎十分方便。其實這時候只要集中收到角落，房間就會看起來比較整齊哦。

5. 用吸塵器之前先用除塵撢

觀賞植物、雜貨、家電擺久了都會積灰塵，影響室內觀瞻。為了避免積灰塵讓掃除更麻煩，在用吸塵器打掃前養成每天用除塵撢揮一揮的習慣吧。

6. 廚房、洗手台、浴室等用水的地方每天擦拭

如果偷懶不每天清潔，之後的掃除工作也會更加麻煩。其實在使用廚房、洗手台、浴室等會積水的地方後就擦乾是最好的。但如果覺得困難，每天擦乾一次也可以避免積水。

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7. 避免玄關的鞋子雜亂

理想狀態是不留任何鞋子，將所有的鞋子都放進鞋櫃，但要做到可能有些困難。小編自己家裏的規矩就是家裏的每個人只可以一人擺出一雙。

8. 設置家人「各自放小東西的地方」

家裏有共用物品，也有個人物品，若是別人的東西四處散亂，自己也會感到煩躁。不知道該放回何處正是令人煩躁的主因。此時不妨替每個家人都放個專屬的籃子或托盤，也可以防止東西四處散落。就算變得凌亂也可以輕易就把東西收到該收的地方。

9. 儲藏方式因家族而異

消耗品不宜囤貨，有些品項最適囤量為多少等等，每個家庭對儲藏都有不同的想法。如果是很好買到的物品，不囤貨也無妨，但如果是要在某些特定商店才買得到，為了不要在用完時恐慌，還是會想先多買幾個吧。因此，請根據每個家庭的消耗量做調整收納，把存貨放在收納空間裏也可以讓家裏看起來更乾淨。

10. 設定每日例行家事的時間

讓人歸心似箭的家的主人都有個共通點，就是不會把整理工作留到隔天。為了隔天早上能以好心情迎接新的一天，養成睡前先做好例行家事的習慣吧。建議可以在晚餐後到睡前的時間整頓。與其整天喊「不要弄亂」、「收拾乾淨」，不如用每天的例行家事為生活增添一些樂趣，解除生活上的壓力吧。讓人歸心似箭的家，住起來也十分舒適哦。

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