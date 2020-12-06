大雪24節氣｜跟中醫做足5件事　附兩款糖水食譜增強抗寒能力

《月令七十二候集解》 ：「十一月節，大者盛也，至此而雪盛矣。」謝嘉雯中醫生表示「大雪」意指天氣更冷，北方地區，甚至大雪紛飛。香港位處廣東，雖然天氣相對暖和，但相信此星期大家也已感到明顯降溫。大雪時節，加上抗疫停學在家，她建議大家由生活起居開始，做足以下５件事以增強抗寒能力。

謝嘉雯中醫生建議趁近日因防疫，中小學停課，大人也多了在家工作，進行冬日養生。

1.早睡晚起：直到太陽出來，以避免陽氣不足而受寒生病。

2.保持空氣流通: 謝醫生表示很多家庭在冬天會關閉窗戶防止冷風吹入室內，但小孩在家網課或家長伏案工作，要開窗讓新鮮空氣流通。

3.多吃應節水果防上火: 謝醫生建議大家多吃應季的柑桔類水果。

4.進行天灸療法溫陽補虛:不少小朋友在轉天氣時鼻敏感或哮喘發作，謝醫師建議趁冬天進行天灸療法。

5.健康糖水滋潤過冬:停學在家，謝醫師建議家長製作健康糖水作為茶點，她特別推薦以下兩款湯水。

+ 10 + 10 + 10

+ 14 + 14 + 14

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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