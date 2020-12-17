冬至2020｜留家過節媽媽必訂6間盆菜外賣　6位最平4百多元

今年受到疫情影響無法出外食冬至飯，最啱留在家中和家人過節。今次我們集合6間材料豐富的外賣盆菜，部分更可以上貨上門，快點訂購和家人食個暖笠笠團年飯！

帝逸酒店推南非鮑魚花膠盆菜

帝逸酒店推出「逸軒盆菜」，分為6位及12位用，包括有8頭南非鮑魚、鮑汁花膠筒、南非海參、乾煎虎蝦、脆皮燒腩肉、砵酒蠔豉、鮮味元貝、秘制白切雞、鮑汁花菇、高湯紹菜、爽脆豬皮、乳香枝竹、鬆化芋頭、柱侯蘿蔔，訂購盆菜可享沙田區免費送遞服務一次 ，另外可以加錢速遞至指定地區。記得要預早三天或之前預訂盆菜呀！

+ 9 + 9 + 9

如心海景酒店必食龍蝦鮑魚佛跳牆

如心海景酒店推出3款盆菜，分別為4位用的「龍蝦鮑魚佛跳牆」以及6位用的「好巿大利富貴盆菜」及「素吉品如意齋盆菜」，3款盆菜分別有南非鮑魚及6頭素鮑魚。盆菜需要一日前預訂，可以加錢送遞上門，詳情請留意網站。

永年士多訂盆菜送秘製醬料

年士多今年推出3款盆菜，有6至9人用的「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」、9至13人用的「花膠發財好市大盆菜 」及10至14位用的「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」等選擇。全部盆菜均有鮑魚和花膠，其中2款還有大大隻龍蝦在盆面！訂購盆菜會附送永年麻辣醬或咖喱辣醬，並可享免費送貨。

+ 4 + 4 + 4

大家樂最平6位盆菜宴$458

嫌盆菜價錢太貴的媽媽們，可以購買大家樂盆菜！今年大家樂推出2款盆菜，分別為 8-10位用的「瑤柱褔袋燒味大盆菜」及5-6位用的「福袋燒味盆菜」，價錢便宜實惠。而大家樂亦推出盆菜盛宴，分別為8-10位用的「四喜臨門盆菜宴 」、5-6位用的「三星報喜盆菜宴」及「家家歡聚盆菜宴」，盆菜盛宴除了包含盤菜，還分別有珍珠帶子竹笙雪燕海皇仿翅、燒味拼盤、甜品或炒飯、老火湯等等。

+ 2 + 2 + 2

洪運正宗盆菜傳統風味

具有圍村風味的洪運正宗盆菜每年都會推出「傳統節日海味盆菜」，盆菜以傳統烹法製作，保留圍村風味，設有大盆、中盆、小盆三個份量，包括雞湯煮羅白、肉汁燜枝竹、南醬煮豬皮、特選爽魚蛋、蠔皇靚花菇、招牌炆腩肉、陳年鹵水鴨、家鄉鹽焗雞、手打花枝球、高湯蒸發菜、沙井本地金蠔、鮑汁燴乾堯柱、紅燒燴海螺件、游水新鮮海蝦。

而新年年廿八晚至初六期間菜式變動，香煎本地金蠔會改為金華火腿雞湯扣金蠔。訂購盆菜一律可享有免費送貨至屋苑付近樓下，司機會與客人聯絡交收自取，不設送上門。

四季盆菜款式選擇多

四季盆菜設有5款盆菜，分別為「原隻鮑魚富貴盆」、「原隻鮑魚節日盆」、「富貴榮華家鄉盆」、「金玉滿堂節日盆」及「健康素食佛祖盆」，每一款都有分為小盆（4-6人份量）、中盆（8-10人份量）及大盆（12-15人份量） 。

每盆盆菜均用傳統祖傳方法炮製,秘制醬汁、磨豉醬、南乳醬、五香粉、乾蔥、蔥段、蒜肉、薑、燒酒及調味料炆足三小時，是正宗客家盆菜的煮法。喜歡正宗客家盆菜的家庭必試！訂購盆菜即可享免費送貨，因運輸問題，司機只會送貨到樓下或可停車地方，不設上門服務，客人需到樓下交收。

相關文章：聖誕節2020｜疫情下一家大細留家慶祝 推介4間特色聖誕到會美食

HKTVmall 推聖誕燒肉海鮮餐

+ 5 + 5 + 5

Aeon超市網店提供刺身、炸物主題套餐