新冠肺炎｜小朋友寫信希望輝瑞送疫苗給聖誕老人　CEO 窩心回應

新冠肺炎幾乎困擾了我們整個2020年，每個節日都要戴住口罩度過。在過去的聖誕節，有小朋友得知有公司成功研發出疫苗，不再是寫信給聖誕老人許願，而是希望疫苗公司可以寄些疫苗給聖誕老人和他的精靈們。疫苗公司CEO窩心回信：「我們一定會照顧聖誕老人和精靈。」

新冠肺炎疫情蔓延全球，令大人小朋友在佳節也只能在家中度過，節日氣氛大減。有小朋友得知藥廠輝瑞公司研發出疫苗，便寫信給公司的CEO Albert Bourla，希望他可以送些疫苗給聖誕老人來拯救聖誕節，讓所有小朋友都感到快樂；也有小朋友希望疫苗數量足夠給予每個人。

Albert把充滿童真的信件放上LinkedIn，並窩心回應：「我們一定會照顧聖誕老人和他的精靈。」他又指，小朋友充滿同理心和希望的信件提醒了他們的工作何其重要，公司的目標「為改變患者生活帶來突破」比以往任何時候都更加緊急。「在這個假期，我回想我們的工作給我們巨大的美好—— 不僅在COVID-19方面，而且在我們所有的治療領域。」

他認為，寄信的小朋友是十分善良、富有同情心和有思想的小男孩，他想讓他們知道，藥廠正在盡所能給世界各地的人們帶來希望。

希望疫苗能趕走新冠肺炎，讓小朋友有一個不一樣的2021年。

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