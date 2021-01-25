孩子發燒別只靠退熱貼散熱　若皮膚變紫、哭泣沒眼淚要立即就醫

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-01-25 12:00

「醫生啊，我的小孩高燒不退怎麼辦？」、「小孩是否會燒壞腦袋？」入冬以來，氣溫偏低，病菌蠢蠢欲動，不少小朋友發燒咳嗽，兒科急診人數明顯變多，台灣台大急診醫學部小兒急診主治醫師陳和昇提出「幼兒發燒7大危險表徵」，家長應立即就醫。

幼童發燒時7大危險表，以及其他退燒方法（點擊了解）：

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最新一期台大醫院健康電子報，陳和昇發表「小兒發燒之處置」一文，他說，「兒童發燒是兒科急診最常見的主訴」，家屬常因小孩發燒不適，而焦慮不安。

發燒若無腦膜炎、特殊不適症狀可先觀察

一般來說，小孩如果沒有腦膜炎及神經學症狀，單純發燒是不會影響腦部。建議家長詳記小孩發燒天數及相關症狀，作為醫師診斷時的重要參考，才能對症下藥。

陳和昇指出，耳溫達如果超過38.5度，則可使用口服退燒藥，耳溫達到39度以上，或使用口服退燒藥過了1個小時以上還未退燒，則建議使用退燒塞劑。

如果小孩原本身體健康，發燒時身體無特殊不適，即使耳溫達到38度以上，家長可先觀察，不一定急着使用退燒藥。

值得注意的是，如果孩子有熱痙攣或癲癇相關病史、慢性肺疾病、發紺性心臟病或併發心衰竭之心臟病、慢性貧血、糖尿病或其他代謝異常等疾病，耳溫一超過38度，就可使用退燒藥物，減少身體之不適，以免引發發燒相關併發症。

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退燒過程出現7大危險表徵應儘快就醫

至於物理性退燒，例如，退熱貼、冰枕，以及溫水拭浴，可作為退燒輔助，不宜作為單一的退燒治療方式，因為寶寶如因感染而發燒，則這類物理性退燒的效果有限，陳和昇指出，孩子看病後返家休息，家長務必注意其身體狀況，如果出現下列症狀，必須儘快就醫。

神經學症狀：

(1) 意識不清、持續昏睡、眼神呆滯或退燒時精神活動力不佳。

(2) 痙攣、肌躍型抽搐、肢體麻痺、感覺異常或肢體無力。

(3) 持續頭痛嘔吐、頸部僵硬。

呼吸窘迫症狀：

(1) 呼吸暫停、退燒時呼吸急促、呼吸困難、胸壁凹陷。

(2) 正常活動後變得很喘，例如，不能爬樓梯或走一小段路就很喘。

循環不良症狀：

(1) 皮膚紫斑、嘴唇或四肢末梢發黑。

(2) 尿量大幅減少、哭泣時沒有眼淚。

陳和昇提醒，發燒病童如果出現上述7大危險表徵，或是3個月以下的嬰幼兒發燒，務必謹慎處理，盡速陪同至兒科急診就醫。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：高燒不退會燒壞腦袋嗎？兒科醫師解惑：幼童發燒注意7大危險表徵，一出現應儘速就醫】