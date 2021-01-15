歐倩怡修讀營養學一級榮譽畢業　麥雅緻攻讀碩士課程：會認真學習

娛樂圈有不少星媽在結婚後便淡出幕前，專心照顧家庭。不過亦有部份星媽非常勤力，在相夫教子的同時持續進修。郭晉安太太歐倩怡早前在Instagram宣布成功於食物及營養學榮譽理學士一級榮譽畢業，絕對是娛樂圈勤力媽媽典範。

郭晉安太太歐倩怡早前在Instagram貼出一張通知，宣布自己於食物及營養學榮譽理學士以一級榮譽的好成績畢業，她表示「回顧2020年，雖然有好多難處，但總算喺送別呢一年之前，收到一份好好的禮物－ First honor（一級榮譽） 畢業 ！我會繼續努力，除咗工作之外，仲會繼續努力進修」，而歐倩怡亦表示現正修讀為期兩年的「運動營養學碩士課程」。

+ 28 + 28 + 28

麥雅緻進修「兒童與家庭教育文學碩士」

張穎康太太麥雅緻正進修「兒童與家庭教育文學碩士」碩士課程，她曾經貼出相片表示因為疫情影響，要和囡囡一起各自網上上堂，還表示「然成效始終冇返學咁好⋯ 不過老師真係好用心教導，而且見到自己老師教，小朋友都有種「肅然起敬」嘅感覺，會認真學習！大家一齊加油！」

+ 17 + 17 + 17

徐菁遙於日本「藍帶國際學院」學法國菜

徐菁遙（前名：徐淑敏）結婚後誕下3個孩子，卻沒有停下來當少奶奶，反而更報讀多個課程兼嘗試創業，除了於日本的「藍帶國際學院」學法國菜進修廚藝，Suki亦有修讀珠寶鑑證課程，及遠赴瑞士學餐桌禮儀，絕對是星媽進修的好例子！

+ 13 + 13 + 13

按圖即睇更多持續進修星媽：

+ 7 + 7 + 7

同場加映：陳自瑤深夜回家收女兒心心便條 陳豪女兒掛住爸爸吻電腦螢幕