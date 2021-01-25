移民台灣│孩子返學跟老師去行山　媽媽：揀學校前先做1件事

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-25 07:00

台灣民風淳樸，鄰近香港，是熱門的移民地點之一。King Kong媽媽（Cass）與丈夫於2017年帶著兩個兒子移民台灣，到桃園創業，並在當地迎來第三個孩子。「冇一個地方可以保證小朋友長大後無憂無慮，前途無可限量。」與其擔心孩子在台灣的「錢」途，她認為更重要的是讓孩子有個愉快童年，從小培養正向性格，更安排孩子入讀另類的森林學校。台灣的教學模式是怎樣的？生活景況又是如何？由她為我們娓娓道來......

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King Kong媽媽育有三兄弟，分別八歲（小三）、七歲（小一）及一歲半，一家五口現居於桃園龍潭區，經營著四間港式餐廳。她憶述，2016年，她與丈夫已在香港做了兩年全職爸媽，正想重投職場，便想到不如換個地方重新出發。「帶著孩子來台考察兩周後，遇上一間很喜歡的主題式教學學校。機緣巧合下安排了面試，兩個孩子真的被取錄，才第一次認真考慮要不要移民。」考慮到台灣離香港近，機程只有一個多小時，能跟家人保持聯繫，加上生活文化相近，遂決定翌年正式起行。

按圖即睇台港教學模式比較：

1.台灣有什麼學校種類？教學模式與香港有什麼不同？

台灣較多傳統體制外的學校，例如華德福、蒙特梭利主題教學。主題式教學沒有分科，而是把學童所屬年齡應學習的知識融入不同學習主題。例如我們孩子唸的學校，老師每個月會安排戶外教學，將在學校學到的知識轉化為親身經驗。

哥哥今年的學習主題是「如何運用山林資源」，老師便安排五日四夜的戶外教學，出發前會研究有關水利、地理、地球資源的知識，隨後帶他們爬了三、四座海拔超過三千呎的雪山。惟台灣其他學校，例如傳統國小，教學模式則與香港差不多，但功課和考試壓力相對較少。

2.日常有什麼親子活動、家庭娛樂？

台灣生活相對簡單，沒香港那麼豐富，要「學呢樣嗰樣」。小朋友放學後會在屋企出面打波、跳繩、踩單車。平日的家庭活動會到超級市場、大型賣場Costco購物。台灣的短程旅行十分方便，周末放假會駕車到台中、苗栗、台北，都是一、兩個小時車程。

按圖了解台灣的醫療保障：

3.移民後，你覺得台灣有什麼好，以及不好的地方？

台灣最吸引的地方應是住屋環境，我們現時以台幣3萬，便可租住約3000尺，24小時管理的獨立屋，家裡還有電梯呢！這種生活環境，若在香港，以我們的經濟能力，幾乎是不可能。除此之外，是台灣人對香港人尤其友善，我們來到這裡開餐廳，台灣人也很歡迎。加上我們住在鄉下小區，民眾更為淳樸。跟香港最大的分別，是就算生活多忙，我們都是有選擇，有選擇地去忙，可自己安排時間；而在香港，卻很多時是身不由己，「焗住去忙」。

至於不好的地方，是在台灣請外傭十分困難。在台灣，請外傭是採取計分制，即使我有三個孩子，也是不合資格。家庭要有三個或以上，不超過5歲的小朋友，加上有長期病患的老人家，才僅僅合資格申請。香港不少家庭習慣聘用外傭，甚至不只一個。惟不少港人以投資移民過來，要兼顧生意和照顧小朋友，又沒有工人姐姐，是最令人卻步的地方。

另一方面，台灣與香港的生活節奏不同。香港人說話急、簡單直接，台灣人說話卻很婉轉。很多台灣人的口頭禪是「沒關係」、「都可以」，但其實他們心裡並不是真的「沒關係」，只是習慣「兜幾個大圈」說話。加上香港人說話沒尾音，會讓他們誤以為沒有禮貌。我想是文化差異，大家的表達方式不同，來到這裡生活便要貼近他們，放慢節奏。

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4.除了經營餐廳，港人到台灣還可經營什麼生意 / 做什麼工作？

不少香港人都是經投資移民來台灣，即是要做生意，不能打工。就算是一家人，如太太做主申請人，丈夫也不能打工，直至你取得身分證。至於做什麼生意，便要視乎你本身的背景、個人能力和機遇。比較常見是餐飲業，多數人覺得「你可以唔買衫，但唔可以唔食飯」，比較容易入手，而且台灣租金相宜，門檻較低，撇除台北市中心地區，很多地方租一間三、四百呎地舖，約是台幣兩、三萬元。然而，聽說近來移民門檻提高了，如果你在香港完全沒有從事相關行業的經驗，申請成功的機會也較低。三年前則相對寬鬆，經營網店也沒問題，但現時幾乎一定要開實體店。

按圖睇清家庭開支：

5.依你觀察，孩子移居台灣後有什麼變化嗎？

因為沒有工人姐姐幫手照顧，台灣家長普遍比較放手，這裡的孩子也較成熟獨立。孩子日常要分擔家務，返學放學也是自己踩單車，習慣自己照顧自己。另一分別是懂得講國語，他們移民來到兩、三個月，已很純熟運用國語，現時已經完全沒有口音。

6.港人多擔心在台灣賺不到錢，你會擔心孩子長大後在台灣的發展前景嗎？為什麼？

這點真的擔心不來，我想世界上沒有任何一個地方，可以保證小朋友長大後無憂無慮、前途無可限量。我們來台灣是希望他們可輕鬆學習，有個愉快的童年。我們相信性格更為重要，如果小朋友從小培養出正向性格、價值觀，也不太擔心他長大後會生活不來，我們也很放手讓他自己發揮。

當然，賺港幣與賺台幣是不能比較的。移民也要放低包袱，別總想著「從前在香港賺10萬港幣，來到台灣卻賺10萬台幣」，是要取捨的，很難什麼也不變，把香港的生活搬來台灣，卻又可享受台灣的好處。沒有一個地方是完美的，在台灣的確是較難賺錢。但若果你在香港也可生存、養妻活兒，來到台灣，這份能力未必可讓你賺幾桶金，但夠食夠住也並不困難，也無需太擔心。

7.移民前有什麼需要考慮清楚？

同行者需要心意一致，即夫妻二人也想走這一條路，是個共同決定。最怕是一位想移民，對方卻「是但啦，你話去就去，我聽你講架咋」，這是不想當遇到難關時，會埋怨對方。移民一定有很多地方需要適應、有很多拗撬。尤其是投資移民，兩夫妻要一齊做生意，開頭幾乎是個惡夢。在異地沒有家人和朋友的支持，一下子要面對那麼多，大家要有一起求變的心理質素。

移民不是一條不歸路，不是要永遠留在某個地方。因此無需想到是「必定要破釜沈舟」去做的一件事。大家有共識，有冒險的心，若覺得是個合適時候，便已可以起行。

8.有什麼說話給正在考慮移居台灣的家長？

如果香港家長依然覺得讀書成績、英文程度很重要，那來到台灣，未必找到你心中所想，因為台灣的學習氣氛普遍比較輕鬆。雖然現時封關，未能在移民前先帶小朋友來視察環境，但與大人相比，孩子較為容易適應新環境，家長可多點鼓勵孩子一起去學習新事物。

不少父母來到台灣，便立即去為小朋友找學校，到埗第二個月便要上學。但其實未必一定要無縫涵接、一步到位。加上現時受疫情影響，很難隔山肯定哪間學校最為合適。我會建議帶小朋友移民台灣之後，不妨先來個旅行，來個環島，再親身與小朋友參觀心儀學校，然後再作仔細考慮。

King Kong媽媽近日推出著作《移民台灣大作戰》，分享移台三年的生活點滴，包括申請移民手續、計算家庭使費、租樓買樓、買車、投資創業和小孩升學等實用資訊。

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