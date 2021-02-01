外婆試圖挖出異物　2歲男童食提子鯁喉窒息亡　即學急救方法

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-01 21:00

孩子進食危機處處，家長要打足十二分精神！近日台灣一名2歲男童到訪外婆家，吃提子時不慎鯁喉窒息，外婆試圖挖出異物不果，經搶救後不治。兒童進食時鯁喉的意外時有發生，究竟什麼是高危食物？家長又可如何為孩子進行急救？

家屬悲喊：怎麼會這樣！

據台媒報導，2歲男童與家人居於台灣南投，趁著寒假，便到新竹縣尖石鄉探望外婆，預備過年。日前男童在外婆家吃提子時不慎鯁喉窒息，外婆一度嘗試把異物挖出，惟男童仍未能恢復意識，故把孩子送到附近的消防隊求救。

新竹縣政府消防局表示，孩子送到時已失去心跳和呼吸，救援人員立即為孩子進行急救，抽出果肉殘渣，並送到醫院搶救。惟孩子因缺氧時間過長，最終宣告不治。男童家屬在醫院難抵悲傷，大喊「就快過年了，怎麼會這樣」。

按圖即睇急救方法：

家長要學救命2招

當小朋友被異物鯁塞食道時，他們會感到呼吸困難、說不出話來，並會雙手握住頸部，顯示他們想咳嗽，但又未必能夠咳出來，身體亦會微微向前傾，企圖把異物咳出來。父母從以上的徵狀，便能立即看出小朋友被異物鯁塞。

父母可以施行「拍背法」，嘗試在小朋友背部的肩胛骨中間，大力拍打5下。假如不成功，便可嘗試「推腹法」，在小朋友的肚臍對上，以拳頭向上和向入按壓，希望增加小朋友腹腔內的壓力，從而把異物吐出來。父母宜不斷梅花間竹地施行「拍背法」、「推腹法」，直至異物被吐出。

按圖即睇12種高危食物：

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麻糬、啫喱也高危

孩子的食道小，且咀嚼能力尚未成熟，容易被食物鯁到，建議食物種類與做法也應循序漸進，從吃軟爛的泥狀食物，再慢慢到固體食物。其中葡萄對幼童來說又大又硬，家長最好先切成小塊。孩子3歲以後才能完全學會吞固體食物，家長讓孩子吃這些食物前，也宜先考慮清楚，並多加注意！

按圖即睇幼兒在家容易誤食的物品：

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