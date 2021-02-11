農曆新年│過年封幾多錢利是畀外傭？　專家建議僱主可考慮十件事

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-11 15:38

踏入年三十，家長們都包好利是準備將祝福送出去嗎? 在廣東話中，「利是」又稱「利事」，有取其大吉大利、好運連連之意。但對於不少有外傭的新手僱主來說，到底要封幾多錢利是才合理?是否隨心隨意?或是根據工作表現決定?不妨聽聽專家怎樣說。

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在新冠肺炎疫情下，全球陷入經濟不景氣，再加上農曆新年過年關，有小朋友及外傭的家庭就更加要好好計劃如何收支平衡，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為在今年是特別一年，僱主可以考慮給大封一點的利是外傭，但有幾個大前提不得不考慮。

她說:「今年疫情，理應畀多少少利是，可以畀多幾百蚊，但要因自己的情況，不要就咁給她利是就算，因為無論你畀幾多，她都會期望明年的利是多過今年。建議你可以另外再封開工利是，但要說明：『疫情嚴重，你都做得好好』、『你很願意配合我們，讓我們家人都安心抗疫。』、『知道你家鄉下疫情嚴重，經濟環境亦都不好，希望給你與家人一點心意共渡時艱』，『感謝他留在你的家庭協助你』，這都要視乎姐姐的工作表現去考慮。」

「我都聽過有外傭不打招呼，一早起身就走出街，又不跟僱主說早晨，或者不說恭喜說話，你當然可以省略不給大利是。同時亦有姐姐不計及不關心收到多少利是。」徐曉彤說。

對於家有熱情長老的僱主，她建議說：「可以先跟四大長老說自己會封多少，讓他們有個預算，至於其他親戚朋友，一般都不會封太多。」

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要有提升空間

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示近年都很多僱向他們查詢封幾多錢利是比外傭，他說：「兩封$50至$100已經很合理，姐姐都會好開心。初來的姐姐仍在蜜月期，工作表現好是預計之內，你要考慮到，一旦封得到$500至$1000，明年就要封更多，當過了蜜月期，出年的工作表現未如今年，到時候你又不能封返轉頭，到時就難了，所以我覺得僱主封的利是應該有個提升空間。」

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