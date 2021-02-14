情人節｜本想白頭到老怎墮愛情墳墓？　學會經營婚姻浪漫才會延續

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-14 10:00

或許是人們愛跟風的原故，一年就有三次情人節：來自西洋的、日本的，以及中國人自己的。而每一年情人節前，就有不少廠商早會提早做活動，叫單身者忽然厭世，卻也讓不少情侶們為了準備要如何給另一伴難忘的情人節而煩惱。

如何讓婚姻維持長久幸福？（按圖了解更多！）

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數年後…

生了小孩、買了房子、還養了一台小車，想給孩子最好的教育、也想讓父母過更好生活、而自己的豪情壯志和生涯理想也拼命掙扎着不想放棄，這一切的一切，全都攪和在婚後這團生活裏，不知怎地，也不知何時開始，女人的心思似乎不在男人身上了，開口閉口全是孩子，像個黃臉婆，而男人，怎麼回到家就只會吃飯看電視，家事不會幫忙，一點都不體貼女人，這些還不包括外在世界快得幾乎就要跟不上的變化與變動。

上面這樣的場景，或許有些許出入，但，是不是很熟悉？不禁讓人納悶當初的甜蜜愛情去了哪裏？很多在當時因愛結合的夫妻，卻在婚後多年走上爭吵、冷戰、外遇、離婚、或者冷陌以對的局面，無怪乎人人都說婚姻是愛情的墳墓。

發生了甚麼事？難道白頭到老終究只是一場夢？

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想要一個長久美滿的婚姻，似乎比打敗遊戲機裏最終大魔王還要難，好想有個大補丸，一吃下去就無敵。

如果說真的有呢？而這些大補丸與其說是良方妙藥，或許更像武功心法，不一定能保證讓你成功過關，卻可能因為不斷修練而幫助自己增加那麼一點技能，等級提升後，從前那些阻撓婚姻關係的大怪物就能變成容易打發的小野獸：

心法一、搞清楚彼此行為模式（越...越...）

我們每個人都來自不同的家庭，也帶着各自原生家庭的議題結合在新的家庭裏。

婚前，你覺得另一半充滿男子氣慨，婚後卻反而覺得他大男人主義？婚前，你認為另一半個性爽朗，婚後卻反而認為對方怎麼一點都不細心體貼，是因為一場婚禮把對方變成另一個人，或者婚禮改變了我們自己對另一半的期待？

婚前的你，在原生家庭中是那種有爭吵就一定要當天解決，絕不帶到隔天的人，婚後，卻發現另一半一爭吵就一句話也不說，氣得你跳腳！卻不知，原來在另一半的原生家庭中，可能有着「吵架容易說出非理智的話，所以等怒氣消了再溝通」的觀念，於是，你越吵，對方越逃，對方越逃，你越要吵，搞到最後二個人更受傷，問題依然在！

停一停吧！我們都知道最瘋狂的事是做着相對的行為卻期待不同的結果，在婚姻關係中亦然。常聽人說，婚前要睜開雙眼，婚後則要睜隻眼、閉隻眼，那個睜開的雙眼，要看的其實也包含彼此的模式（內在需求、價值觀、個人議題等）。當我們越看懂對方，面對同樣的狀況時就容易停下來，提醒自己以更包容的心情看待與對待，因為我知道：現在又踩到我的（對方的）痛點了，而那個痛點，其實是過去以來成長的傷。

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心法二：婚姻裏也要經營愛情

婚姻不該是愛情的墳墓，但如果我們忘了用心經營，即便是美麗的花朵，也會因為疏於灌溉而枯萎。

也許生活的節奏、經濟的壓力讓我們沒有辦法像婚前那樣，有一整天的時間可以消磨，不過，這世界確實也有越來越多人會刻意留出「家庭日」，即便少有相聚時間，但是，刻意地安排一頓餐的時間、一段簡短的談心時光、一次為對方按摩的時刻，或者電話裏的虛寒問暖、擁有共同的興趣等，都是我們可以做的。

讓我們把時光倒回到婚前的第一次約會，那時，我們不都是很慎重地準備着，甚至再忙也會想辦法排出時間，婚後，也許我們無法再只是望着對方的雙眼，畢竟有愛情也需要麵包才能維生，然而，在共同看着同一個遠方的同時，能不能，也讓自己重回第一次約會那樣的心情，相信，即便是很短的一段時間，也會有高品質的交流。至於經營的方法，一百種人就有一百種方法，只要合適彼此的，就是好方法。寫到這裏，忽然想起孩子曾向我分享學校課程的內容，主題是「被愛的五種方式」，談論不同人透過以下不同方式，會覺得被愛：

一、精心的時刻：用心地和對方好好聊天 二、服務的行動：替對方服務，做點小事 三、用心的禮物：幫忙對方準備一些小禮 四、肯定的言辭：肯定與讚美對方的舉動 五、身體的接觸：給對方擁抱等身體接觸

快找一找對於你來說，怎麼樣會覺得被愛？也和愛的家人、另一半一起討論看看？也許會驚訝原來你給的不是對方想要的？

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心法三、夫妻雙方都要成長 幫助對方成長

關於心法三，是我開始在自我辨證的部分。

也許你覺得好笑，都寫入心法了竟然還在辨證中？我曾經聽過友人提起這件事，故而把它寫入當初的文章裏，當時，並沒有如今這樣的疑慮。

以下是當時的文字（節錄）：

不少女人進入婚姻後，就為了家庭、孩子放棄了自己的興趣、工作、夢想…到頭來，當另一半發達了回來嫌棄女人時，常有不少女人驚呼：「為甚麼！他怎能這樣對我！」，的確，男人的薄情確實讓人可恨（但也並非全天下男人皆如此），然而，我們仍無可避免一個事實：「人總是會變」。 如果一個女人在婚姻之中仍懂得照顧好自己、充實自己（這裏說的照顧，並不是花大錢保養、購物，而是從身體、心理上的愛自己），不論男人是否會變心，從自身散發出的光芒就很耀眼！而人性裏，喜歡美善的東西，一個懂得打理自己，有豐富內涵的人，鐵定很吸引他人！因此，在婚姻關係中，夫妻雙方都要同時成長，才能跟得上彼此，生活中也才有共鳴。

之所以疑慮，原文似乎有理，卻開始說服不了自己。畢竟，婚姻中，如果雙方都想追求自己的興趣、工作、夢想，共同要在這樣過程中仍守護這個家時，就需要更多的協調，當發生衝突，依然免不了要一方退讓的時候，尤其沒有其他資源、幫手的情況下，選擇先讓對方逐夢的那一個，必須回來面對柴米油鹽醬醋茶的那一位，即便有心成長，有時是無力啊（家庭主夫/婦 是世界上24小時不得休息又沒有薪資的工作），而在忙亂之後，卻又告訴身處這個角色的人：「你要成長！跟得上另一半的腳步。」心中開始覺得這未免過於苛刻。

我想說的是，我仍會認同「夫妻雙方都要成長」的觀點，但我更想修改為「夫妻雙方都要幫助對方成長」，一方面是想溫柔地提醒身為主夫/婦 的那一位，付出之餘記得要回來照顧好自己，因為

你值得被好好對待！

除此之外，也想提醒能夠逐夢的那一方，千萬別忘了之所以能有這樣的空間，是來自另一半的成全，婚姻的長久是雙方要共同努力的，幫助對方也能成長，也是你的責任！

願身在婚姻的我們，都有足夠的智慧，讓愛情在婚姻中繼續成長、茁壯！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：思嘉女郎，原文：我想陪你慢慢變老。婚姻幸福長久之道】