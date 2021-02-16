寵妻好老公│陳豪煮大餐氹老婆 王祖藍情人節出海過二人世界

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-16 20:43

今年情人節不少星媽星爸都有貼出和另一半的合照公開晒恩愛，其中又以張繼聰送給老婆謝安琪的「情人節禮物」最矚目，另類的情人節禮物讓網民笑指是在「玩命」。雖然如此，其實張繼聰是娛樂圈中最識氹老婆的老公之一，多次公開放閃，被譽為圈中模範夫妻。除了張繼聰，其實陳豪、王祖藍等星爸亦很識氹老婆。

張繼聰買中古電單車氹謝安琪

張繼聰和謝安琪是娛樂圈的模範夫妻，張繼聰是著名的「寵妻狂魔」，早前在結婚紀念日上載二人合照表示「會繼續努力，令你keep住依種幸福嘅笑容」，讓網民大讚「見到笑容就知幸福！」張繼聰曾經在2019年情人節當日，和謝安琪前往尖沙咀海旁，即興當着公眾的面前唱「每天愛你多一些」給謝安琪聽，非常浪漫。

除此之外，張繼聰從未吝嗇對謝安琪的甜言蜜語，經常在社交媒體大方向太太表達愛意。今年情人節張繼聰就送上一架別緻的棍波中古電單車，不過謝安琪不但沒有電單車牌，更搞笑地指「如果我真係去考電單車牌，係大約9成機會選擇考自動波」，讓網民不禁表示是在張繼聰「玩命」，而將近期之後亦有澄清，其實張繼聰有送花和其他禮物給她，另類放閃。

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陳豪親自下廚煮大餐

陳豪一向是娛樂圈的好老公之一，和太太陳茵媺結婚多年，二人婚後依然保持甜蜜，更經常在人前大讚陳茵媺是好老婆、好媽媽。陳豪更加和陳茵媺保持二人世界的時間，不但在情人節、結婚週年紀念暫時放下小朋友撐枱腳，亦會每年計劃一次二人旅行，慰勞太太辛苦照顧小朋友。而農曆新年期間，陳豪更加親手下廚，煮一頓團年飯給家人吃！

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吳若希老公竟然肯⋯⋯

吳若希和老公何兆鴻（Alex）結婚4年，雖然吳若希經常在社交網站發文分享與Alex表面打鬧、實際為放閃的趣事，吳若希表示要求老公要每晚攬住自己瞓，不過年三十晚，Alex不但比她早瞓，更向她施以「批踭」攻擊，之後Alex更掛住打機不向老婆懺悔認錯。讓「嬲爆」的Jinny發文表示要「離婚」，雖然經常公開控訴對方，不過Jinny 早前在個人YouTube Channel首條影片中，出動剪刀為老公剪鼻毛，又用美容針為對方擠暗瘡，Alex雖然面露難色，不過依然答應。

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王祖藍精心安排遊艇過二人世界

王祖藍今年情人節就和老婆李亞男上遊艇度過二人世界，而且情人節更加是二人的結婚周年，只見王祖藍為李亞男送上一束紅玫瑰，配上精心安排的佈置，這個安排非常甜蜜！

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黃浩然：每天也是我們的情人節

黃浩然和太太莫家嘉於2005年結婚，是娛樂圈的愛妻號，經常在社交網站分享和家人的生活照。黃浩然患上「貝賽特氏症」後便決心將家庭放在第一位，一有空閒時間便會陪伴家人。早前情人節他更和太太二人拖著手去行山，表示「願我們能繼續相親相愛，互相扶持的走下去，走著走著......每天也是我們的情人節！老婆，謝謝你給我的一切，愛妳」

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