情人節│古巨基一家三口餅印笑容　陳凱琳李嘉欣吳若希曬合照放閃

撰文: 余嘉文 最後更新日期: 2021-02-14

今年情人節撞正年初三赤口,大家不用拜年,當然要同另一半度過!娛樂園不少恩愛夫妻亦趁著情人節公開放閃,古巨基就在Insatgram 貼出家庭照,表示「三口子一致的笑容,無價!」。而李嘉欣就貼出和老公二人的合照,在情人節向另一半示愛。

古巨基曬一家三口合照

古巨基情人節貼出一家三口的褶邊,只見三人的笑容一模一樣,古巨基亦表示「三口子一致的笑容,無價!這個笑容,給我無窮無盡的力量。」亦向老婆表示「2月14 情人節快樂❤️能有妳和Kuson真好」、「#第2個三人情人節#如果這一生只要找得到誰陪我每餐青菜淡飯有哪關闖不過」,好sweet!

李嘉欣曬與許晉亨甜蜜合照放閃

李嘉欣則貼出和老公的合照,只見李嘉欣離望向鏡頭,老公許晉亨深情望向她,只看相片都覺得恩愛!

黎姿曬老公送的鮮花放閃

黎姿就貼出個人照和老公送的鮮花,表示「There is only one happiness in life;To love& be loved,cheers」 , 並感謝老公送的牡丹。

謝安琪收張繼聰中古電單車

謝安琪今日(14日)在facebook貼出老公張繼聰送的中古電單車作情人節禮物,更以「禮物的意義」寫了一篇長送,笑指自己「未有電單車牌、我真係好驚喜!」

