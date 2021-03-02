樂扉寶寶｜6款米餅加入工業氮氣存食安疑慮　專家指未知危害程度

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-02 17:47

米餅是嬰幼兒成長中最常吃到的食品之一，在食品上需要更加嚴格控管，但如今台灣知名「樂扉寶寶米餅」出現食安疑慮！廠商竟違法以工業用氮氣填充於米餅包裝，連毒物科醫師分析：「非食品氮氣會擔心濃度不純，夾雜其他的雜質，對於嬰幼童器官還在發育當中，如果有污染的話會造成身體的危害。」

按圖即睇哪些產品要回收！

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台灣新北市衛生局在接獲消息後，在2月26日前往搜索，發現業者在進行米餅充氣包裝作業的鋼瓶上，確實標示「禁用於食品」字樣，當場查封一共6品項約497公斤的產品。

只是工業用的氮氣跟一般食品用的氮氣有甚麼樣的差異？對此，台灣長庚醫院毒物科主任顏宗海解釋：「一般我們呼吸的空氣中約有78%氮氣、21%是氧氣，但食物可能會因為接觸氧氣造成變質，所以會添加氮氣濃度、把氧氣濃度會降低。」

在歐盟、美國食藥署都准許業者用氮氣當作食品的添加物，像歐洲食品級的氮氣濃度要求99%，美國食藥署濃度則要99.5％，因為食品級的氮氣濃度高比較純，才能有效延長食品的保存期限。

如今的不肖業者使用非食品、工業用的氮氣恐怕對身體是有影響，顏宗海說明：「因為如果是非食品級會擔心氮氣濃度不純，夾雜其他的雜質，非食品級不用在食品使用上，也不用在食品包裝。只是工業級氮氣對人體的危害到甚麼程度，需要看衛生單位有沒有送驗。」

只能說非食品用在食品上確實會有對身體危害的疑慮，顏宗海特別提到：「需要送驗才能明確知道對身體可能有哪些影響，看工業氮氣受到污染後影響到食物本質，因為孩童器官還在發育當中，如果有污染的話，孩童比成人更加脆弱。」

由於此事件爆發後，黑心廠商展裕國際有限公司也發出聲明，表示即日起接受消費者退換貨相關事宜，本次接受退款退貨商接受共6款。

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台灣新北市衛生局呼籲食品業者應確保食品製程應符合規定，切勿心存僥倖、以身試法，倘發現產品有危害衛生安全時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關，切莫心存僥倖。

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