校服革新｜採用防水、快乾功能布料　創辦人：盼基層學生增加自信

校服是代表學校的第一印象。不知道身為父母的你們，有沒有發覺校服已悄悄地改變了呢？以前笨重又不保暖的校褸、只有短袖的運動服，又或是薄得透明的校裙，在時代的巨輪下，或者都快要變成長輩的童年回憶了。原本為國際品牌提供專利布料的企業負責人楊國政（Albert）在全世界被新冠肺炎困擾的2020年，反而獲得空間重新審視本地的傳統校服，並嘗試把功能布料和具時尚感的設計加入校服之中，讓校服不再單調乏味，更能增加學生對學校的歸屬感。 攝影：龔嘉盛

「我們平日在市場上買到的衣服已經加入了多功能的布料，可以防風、防水、快乾，為甚麼校服仍要使用幾十年前的布料和設計呢？」楊國政的公司是紡織業界的知名企業，20多年來為多個國際品牌提供不同功能的專利布料和設計，包括防火的賽車衣服、貼身又排汗的運動服，例如羽毛球、拳擊、空手道等、環法單車賽的選手服、排汗快乾的時尚運動衣物等等。

在2018年，他偶然以贊助商的身份接觸學界，並初次家訪基層學生，讓他印象非常深刻難忘。「那名學生的家庭是劏房戶，父母都是清潔工，工時很長。當時是回南天，我看到他房間的木板一按就可以滴出水來了。小朋友洗完的校服一晚乾不透，再穿上身時就發出陣陣異味。」他能想像，小朋友穿上有異味的校服上學時，難免遭受同伴的目光。

在2020年，全球受到新冠疫情的影響，楊國政的公司也不例外。由於疫情和航班的限制，他在香港逗留的時間增加，反而容讓他花上心力在本地校服上進行革新。

如果校服使用快乾、不易皺的布料，小朋友在放學後用皂水清洗，5小時後校服就變得乾爽，不再發出異味，小朋友也會顯得更有自信。

楊國政去年一共為了十多間學校設計新的校服，主要為中游的學校出力。「小朋友成長階段，自信是很重要。他們的學習成績未必很標青，但穿上新校服時，聽到別人的讚美，也會特別有自信，或者會愛上返學。」他從零開始和學校商討設計的理念，把校服的設計不但添加繽紛且獨特的設計，也把校訓和理念糅合在校服之中。此外，他又會體諒小朋友活潑好動，布料的功能上特意採用了吸濕、排汗、快乾，夏季運動服又加入涼感質料，有些位於鄉郊的學校，更加入了防蚊的功能。

我很感激和我一起參與新校服設計的學校，踏出這一步是非常勇敢和具前瞻性。

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贊助校服予基層家庭

他留意到很多學校容許小朋友在寒冷的天氣下，穿上「自己褸」回校。這不就是證明原本的校服不夠保暖嗎？如果校服的設計時尚、功能保暖，家長就不用在校服之外添加外購的衣服，計算下來，或者亦是省了一筆。

楊國政也知道很多家長也會為小朋友的校服買大很多個碼，預備穿上好幾年。「以前校服要洗要熨，家長或者一套要買幾件，為了慳錢，會買大很多個碼，穿起來也不好看。」他認為，快乾的校服可令家長每次只需購入1至2套，寧願讓小朋友年年換，也不要讓他們穿上不合身的校服，而且合身的衣物才能發揮功能布料的最大效用。

他和團隊又為了讓家長、長輩或工人姐姐了解如何清洗和保養校服，更拍攝了不同的短片，令多功能布料的校服更耐穿。「當然，觀念仍要慢慢改變。」

經歷過家訪，他知道校服的價錢對於基層家庭而言，也是一個負擔。他成立了社企模式營運的公司，新的校服更漂亮、更多功能，但價錢亦需要是家長能夠負擔的。假如學生家庭經濟拮据，亦可以透過駐校社工推薦給校長，該公司就會送上一套免費校服，又或是按情況提供資助，希望讓小朋友在同儕面前人人平等。

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即將推出網線上購買校服網站

楊國政亦在去年首次成立門市，讓家長和學生可以到門市度身、取校服。不過，首次由B2B的經營模式跳入B2C，他坦言接收了不少投訴，推動他們進步。目前，他們在火炭、九龍灣和荃灣西已設有門市。

而在2021年，他希望可以正式推出網上購買校服的平台，進一步讓本地校服趕上科技和時代的步伐，讓人相當期待。

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