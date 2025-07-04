人家當父母怎特別易開心？不是靠說教他們只是懂怎「降低期望」

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這周是女兒CC的期中考試周。但她上周不是手足口了嗎？在家觀察了幾天，沒去上學。加上我和C爸最近都忙，學習這事兒，就徹底讓她放飛自我了。雙重「反作用力」下，我倆都覺得考試失誤的可能性比較大。乾脆放平了心態，自我勸導：「這次估計太好不了。」



結果，你們猜怎麼着？昨天成績下來，還不錯。連C爸最擔心的數學也沒拉胯。（不是在凡學，且聽我慢慢道來）

他老先生十分驚喜，對着CC一頓彩虹屁，晚上又嬉皮笑臉跟我分享：我還以為blabla......都沒報甚麼期待blabla......沒想到blabla......他這樣一說，讓我想起幾個月前的一件事兒。

當時兒子DD幼兒園暑假開學。連着歇了快倆月，送園第一天，我原本做好打持久戰準備的。結果開學第一天，他竟然破天荒沒哭，樂顛顛的就進學校了。擱以前，就算歇個周末，周一開學他都要哼哼唧唧哭上兩聲的。

所以，你們也能想見吧~那天的風平浪靜，對我來說有多驚喜！

我甚至還嘚瑟的分享給辦公室每一個小夥伴，「看我兒子，不愧是上了中班的孩子，終於不哭了！」

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姐妹們，兩事兒放一起，有沒有發現甚麼共通點？我自己是有些感悟的：我們養孩子，其實很難做到「不帶任何期許」的看待他們。

譬如CC考試。如果像往常一樣，沒甚麼特殊情況，我們大概率是會期待着，她應該會考個A+回來吧？那麼，哪怕成績最後是A，我們可能也會略顯不滿。就算不表現出來，心裏也會想：你其實可以更好。

但這次，我們都覺得她拿了個「難打的劇本」，能考到B就不錯的時候，她考了A回來。那就不一樣了，一整個意外之喜。

DD也是如此。

開學那天，我的預判是，他一定會鬧。結果他一點事兒沒有，我就覺得，超乎尋常，值得誇獎！

但仔細想想，變的是孩子嗎？從來都不是。CC只是像往常一樣，該學習學習、該放鬆放鬆。DD也只是跟隨自己的感受，開心了就笑，難過了就哭。

真正變的，是我們的心理預期。

我覺得這事兒有困難、有阻礙，那我預期就會低一些，對孩子的包容度就更高，就更能發現他們身上的優點。但如果我覺得這事兒簡單，或者我認為他該進步了，就可能忽略孩子眼前的困難，在他表現沒那麼好的時候，心生不滿。

我覺得……我覺得，一切都在是我覺得……這個思路一打開，了不得了！

我發現，我們之所以會有各種各樣的焦慮，和孩子之間會有吵不完的架，很多時候就源自於這個「心理預期」。

前陣子看中國內地脫口秀偶像付航的採訪，他說自己從小也是個「差生」，但爸爸告訴他：「進入快樂世界的唯一一個秘訣是，孩子的父母深刻的意識到孩子不是這塊料。」

（CC爸媽提供）

我想，這與他如今能在另一個領域閃閃發光，不無關係。

人到中年，越來越能體會到 —— 那些能找到自己的熱愛，並拼發能量的人，往往都是因為童年時期，父母能接納他們的普通、接納他們的失敗，接納他們不是這塊料、也不是那塊料。

因為被接納的孩子，無論做甚麼，內心都充滿着底氣。哪怕在這一領域做不到優秀，他也敢、也能另闢蹊徑找到別的出路。而不是一直在做不到的地方遭受打壓，最終習得性無助，失去探索其他路徑的能力和勇氣。

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說到底，養孩子，養的是我們的心理預期。

誰不是一開始裝了一車的期待，然後一路走，一路丟？怕就怕，你對某些事兒生了執念，譬如學習，譬如性格。可能每個人內心都期盼，孩子是個膽大的，外向的，不論做甚麼都大大方方的。覺得這樣的孩子，敢說敢做，不易吃虧。

就像我家，有了CC這樣的「個性範本」在先，我也很期待DD能如此。但他偏偏天性內斂、謹慎又敏感，怎麼辦？遇到新事物，推他向前，勇敢點，你是男子漢？遇到陌生人，吹耳邊風，沒關係，打個招呼而已？做不到，就貼標籤「怎麼這麼沒出息」？

類似的事情做過一次，你就會發現，孩子不僅不會變「大膽」，反而更加退縮，只想往你身後躲。

還有習慣。沒有父母不想讓孩子養成好習慣。

比如我家潔癖的C爸，最不能容忍的就是孩子衛生、收納上的壞毛病。但你知道的，每個孩子都可能會把玩完的玩具隨地一扔，書包衣櫃總是亂七八糟...…怎麼辦？指望說個3遍5遍，他們就能養成好習慣嗎？幾乎不可能。

孩子可不是機器人，指令一輸入，他就能立馬聽話照做。大多時候，他們還是會同一個錯誤，犯了又犯...…

可能有人會問，那我們難道就甚麼期待都不該有嗎？當然不是。

我常用來自勉的一句話，對孩子，我們要抱最好的期待，做最多的努力，但同時接受最差的結果。

我會希望DD能在社交上更遊刃一些。（這是我的期待）

我也會帶他多參加同伴的玩耍，多和我一起跟朋友聚會。（這是我的努力）

但我也知道，他需要時間才能跟別人熟悉起來，那便讓他按自己的節奏走，不需要我去按快進鍵。就算最終沒熟絡起來，那也無所謂。（我接受這樣不盡如人意的結果）你會發現，當你對結局的態度佛繫了，你的期待自然就會趨近於合理，你跟孩子也都會變得鬆弛。

所以，我現在看到DD能跟任意陌生孩子打成一片，都是超出期待的欣賞。

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當然，對結果佛系並不等同於破罐子破摔式的擺爛。古語有云求上得中、求中得下、求下則一無所得。

但孩子越大，我越發現，父母所能影響孩子的，從來不是那些口頭上的高標準和大道理。甚麼「你要膽大、勇敢」、「你一定要養成好習慣」，「你要好好學習，考名校才能有出息」...…這些話，說再多遍，孩子也是左耳朵進右耳朵出。真正能在他們身上留下痕跡的，反而是我們不經意間的一些行動。

前幾日，有天早晨，突然降溫。CC前一天晚上準備好的衣服，有些單薄，不適合穿了。早上嘛，時間趕得很，我趕緊從衣櫃裏又翻出了條厚褲子，囑咐她：趕緊換！換上趕緊去坐校車，一會兒來不及了！

至於前一天備出來的薄褲子，我當時想，先扔着吧，晚上回來再收。結果我扭頭一看CC，她竟然把那件薄褲子順手疊起來，整整齊齊放回了衣櫃裏。當時就覺得，滴水石穿非一日之功，是有道理的。C爸這麼些年潔癖的影響力，終究還是發揮作用了。要知道，CC最初的「本性」，可不是這樣的。

她骨子裏其實更像我，神經大條，不拘小節，丟三落四。

C爸為了修正他們亂扔玩具、衣服的習慣，說過多少次「不玩的玩具，就收好」「不穿的衣服順手一疊放回去」，好像都收效甚微。

但C爸作為一個潔癖星人的習慣，是改不掉的，亂了的東西他堅持隨手歸置，地面掉了垃圾順手就掃了...…所以，那天陽光灑進房間，我形色匆匆的催CC「別管了快點」，但她堅持把褲子疊好放回去的那個瞬間，我被大大地震驚到了。

父母能影響孩子的，從來不是說教、道理，而是生活細節。

可能你的要求千次、百次，他們當下確實沒做到，但你是那樣自我要求的，耳濡目染下，它們確實能慢慢內化成孩子的行事習慣。

送走CC，我甚至激動的給C爸打了個電話：你猜我看見甚麼了？我看你女兒像你一樣，居然在十分匆忙的狀態下，把衣服放回原處了。C爸也開心的不得了，這依然是降低期待的意義。

只要期待夠低，你永遠會覺得自己的孩子很棒，哪怕他僅僅是完成了大多數孩子隨手可以做到的事。同時也提醒我們，所謂「做最多的努力」，其實不是在孩子身上使勁，而是在自己身上努力。

《甚麼是教育》中，有這樣一句話：

教育就是一棵樹搖動另一棵樹，一朵雲推動另一朵雲，一個靈魂喚醒另一個靈魂。

我想，合格的父母就是要成為能夠影響孩子的那棵樹、那朵雲和那個靈魂。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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