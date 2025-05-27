女兒連笑的權利也不可？爸媽「不覺是問題」專家斥「這就是問題」

俗話說：「旁觀者清」，父母總站在為了孩子好的出發點，不自覺給予了限制與壓力。



為甚麼現在很多家長，連讓孩子開心和笑的權利都不肯給呢？中國心理諮詢師王立寧認為，這是一個很奇怪的現象。

中國心理諮詢師王立寧藉朋友一個故事，點出現代家庭很多時不自覺犯下一個育兒錯誤。（Facebook / @王立寧老師）

朋友看見女兒唱歌竟生氣

她舉了一個之前去朋友家看見的實例。朋友家有一個女兒，大約12、13歲，那日王立寧到朋友家作客，在家裏坐着喝茶，結果孩子就放學了，邊喝茶邊聽見開門的聲音。

孩子開心的哼着歌，歌聲很不錯。而因為她平時就很關注孩子們的心理健康這塊，所以當下心裏想着：「這孩子的情緒狀態挺不錯的阿。」不料接下來卻令她大跌眼鏡。

門一開，身為朋友的爸爸非常生氣的對着門口說：「妳是考100分了，還是撿到金條了？讓妳這麼開心？」

孩子一下子沒了笑容，默默地進屋換拖鞋，走到房間門口時，媽媽又補了一句：「欸，妳看不見家裏有人阿！為甚麼不問好？」孩子才喔了一下說阿姨好。

王立寧描述，自己嘴上說着挺好挺好，但其實整個人都不好了，她相信孩子也不好了，包括父母，也都不好了......

好好的一個快樂氛圍，就這樣被打得七零八散。

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學習怎麼不見她這麼開心！

孩子進房間關上門後，王立寧先是與爸爸確認，孩子聽不到他們對話，才說：「你看不得孩子開心是嗎？」

朋友說：「她有甚麼好開心的，中午老師剛給我打電話，說上次兩科都不及格，你說連及格都沒辦法，有甚麼好開心的？」

「人家說女兒是我們的小棉襖，我看你女兒是你的債主/仇人吧？只要她學習不好，她就不能有任何的開心？」王立寧反問。

爸爸解釋，他只是覺得女兒學習不行，但別的卻很厲害：「唱個歌就開心、玩個玩具她就開心、玩個手機她就開心，怎麼學習沒見她這麼開心？」

因為是朋友，王立寧直接噹下去：「說甚麼廢話！你學習的時候你開心？」朋友看着她，惦惦不說話了。

孩子應該要吃苦當吃補？

她接着和朋友說：「我得跟你們聊聊，為甚麼你們看不得孩子開心。」朋友和妻子坐在對面回應：「我們沒覺得阿！」

王立寧指出：「對阿，你覺得你就不會犯了。」很多時候我們並不覺得，但你知道究其根本是甚麼？他問朋友（爸爸），你的奮鬥經歷和原生家庭的成長經歷，是不是挺辛苦的？

這位爸爸點頭表示，對，是很艱苦：「小時候，我爸和我媽都特別不容易。」

父母不容易，含辛茹苦地供你長大，所以你對生活的解讀是：「吃得苦中苦，方為人上人。」所以你潛意識受不了，生活是輕鬆的，是幸福的，是愉快的，你都覺得要辛苦才行。

朋友懷疑，是這樣嗎？王立寧點出：「不然你想一下，為甚麼孩子考不好已經是個結果了，孩子這刻還能開心，代表這個孩子是有能均衡挫折的能力、能調適心情的。」

「考不好和她唱歌有甚麼關係？和她開不開心有甚麼關係？是不是你的孩子考不好，回來嚎啕大哭、心情沮喪抑鬱，你就開心了？」爸爸思考着，沉默不語。

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孩子開心了，才能做好事情

我們認為學習和一切有關，但我們卻忘記了，是學習和我們的孩子有關；孩子才是主體，她的狀態、她開不開心才是主體。她不開心了，甚麼事都做不好，她不做父母也沒有辦法。

只有她開心了、有幸福感了，她才能把各種事情做好，心情愉悅是保證一切質量的前提。

王立寧對着朋友說：「你這樣，親子關係用不了多久就會出問題。因為你不是開心着她的開心，你是悲傷着她的開心，悲傷着她的悲傷，所以她的生命不會有力量。」

朋友恍然大悟的說，好險你提醒了我！

我們上一輩都說：「我都是為你好，你有甚麼不愛聽的？我是為了讓你別驕傲，批評你是為了你好！」

打擊式教育真的是為了孩子好嗎？王立寧反駁，拜託！這時代已經不該是挫折和打擊式教育了，現代孩子被呵護得很好、養尊處優長大，他們不是經歷了很多辛苦長大的。

所以今天的教育，應該是：「忠言無須逆耳，正道不必滄桑了。」一昧地貶低、責備孩子，只會打擊自信，讓他們甚麼事情都做不好而已！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子學習不好就見不得他開心？「我不覺得阿！」育兒專家點出：你覺得就不會犯了】