以毒攻毒、有條件獎勵？3個育兒方式錯得離譜　卻竟獲很多人吹捧

沒事刷短新聞時，總是能刷到一些「另類」的育兒方式：

比如面對孩子公共場合打滾內心毫無波瀾，甚至還想喝杯奶茶。

比如孩子玩玩具不好好吃飯，媽媽嚐了嚐孩子碗裏飯說「還是你的飯更好吃，我要把你的都吃掉」，孩子要也不給，誰讓你剛才不吃的，直到急得孩子哇哇大哭。

比如出門走累了，孩子想要抱抱，媽媽說「我也好累啊，寶寶可以抱抱我嗎？」、「你都不抱我，你不愛我了」。



搜索類似的視頻，不管是播放量還是點讚量都非常高，而且從評論區來看，大部分人都是肯定的。

很多人都在這種方法中感到了「爽」，都是第一次當人，我憑甚麼慣着你？所以，這種不憋屈又簡單易上手的方法，很容易就吸引大家爭相效仿。但很多網上流行的育兒方法，雖然看上去效果顯著，但可能會帶來很多副作用，也會給孩子造成巨大的創傷。

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1. 以毒攻毒式反向育兒

反向育兒是近幾年很流行的一種育兒理念，主打一個用魔法打敗魔法。

孩子晚上看電視，不寫作業，那就讓孩子看個通宵；孩子沉迷遊戲，無心學習？那就請假一周打遊戲打到夠；孩子不睡覺非要出去玩，那就帶孩子暴走到天明，想睡都不行。

這種以毒攻毒式療法，看似讓孩子體驗到了後果，意識到了錯誤。但把握不好度的話，那便是一種懲罰性交流，而不是教育性交流。因為很多人跟風使用反向育兒時，不是出於教育的目的，而是抱着「讓你吃點苦頭」、「看你出糗」的懲罰或敵對心態。

這種心態在孩子後悔的那一刻，表現得淋漓盡致：或嘲諷「你不是說要一直看電視嗎？接着看啊」、或苛責「都說了讓你穿衣服，現在知道冷了吧」、或鬥氣「你不是想玩嗎？就讓你玩個夠」……

怎麼看，都不像是為了教育，而是來自上位者趾高氣昂的「我就不信收拾不了你」。抱着這種心態的「教育」，它不是教育，更像是一種懲罰和虐待。這樣養大的孩子會更叛逆，也更容易情緒崩潰。因為雖然孩子知道下一次不能這麼做，但他依然不知道下次到底該怎麼做？

如果感情缺席，再好的教育方案都是沒用的。如果孩子對你的信任崩塌，甚至帶着恨意，就算現在變得聽話，將來也可能通過各種方式反抗回來。

金惟純先生有本書叫《人生只有一件事》，裏面有這樣一段表述：如果孩子是喜歡你的，想要成為你的樣子，那這就是你做父母最大的成功。當時讀到有種恍然大悟的感覺，「我得是一個怎麼樣的人，孩子才會喜歡我，將來才會想成為我。」

至少，肯定不是這種來自上位者的蔑視和嘲諷。

2. 誰還不是個寶寶了，我憑甚麼讓着你？

現在逛街，經常會看到，孩子在路上想要一個玩具，父母不同意，孩子哭。家長就抱着手臂在旁邊看着，不哄也不抱，就在一旁冷冷看着；還有放下娃轉身就走，急得孩子在後邊，邊追邊喊媽媽。

很多年輕的媽媽，養娃都追求一個公平：「誰還不是個寶寶了？我媽平時還讓着我呢，我憑甚麼讓着你？」所以，當那些未經馴化的人類幼崽們，帶着不加掩飾的慾望像父母伸手：「我要這個！我現在就要」時，很多人為了不「縱」孩子，變得「格外」有立場。

說不行就是不行！

說不買就是不買！

說不給就是不給！

我能理解面對孩子無理取鬧後上頭的心情，但拒絕孩子的要求可以，千萬不要拿小孩的感情開玩笑。冷漠圍觀或假裝拋棄，孩子每次都會妥協是很爽，但那種被拋棄、被孤立的感覺，孩子真能記一輩子。若干年後，孩子不會記得他沒買到一個玩具、沒吃到一個冰激凌。但他永遠會記得，父母抱着胳膊冷漠圍觀的眼神，和頭也不回就走的背影。

孩子是非常敏感的，如果他從你的語言和神態中感受到的是一種「冷冰冰」，就很容易陷入一種自我否定中。

孩子哭，剛開始可能是因為沒有得到那個東西，後邊通常就變成了「媽媽是不是不愛我了」的試探。越是不確定，越會哭鬧着試探，越是得不到，越想要擁有。小時候，他們還能「沒皮沒臉」的撒潑打滾鬧一鬧，長大後，孩子越來越有自尊，你就聽不見孩子的聲音了。所以這種時候，真的很想請出那句，說出來會被嫌棄的話「他還是個孩子啊」。

那就因為他小，我們就要讓着他嗎？當然了，不然呢？不然人家為甚麼給你叫媽？

我們不能以成年人的標準要求孩子也能瞬間做到理性分析、嚴謹思考、接納現狀、調節情緒。

當然，很多人也不是不能讓着孩子，而是希望能利用這一招培養孩子的自控力，讓孩子知難而退，因此表現的「有教養」，不要變成「熊孩子」。但有教養的孩子，一定不是逼出來的，而是被愛滋養出來的，被溫柔以待出來的。

反而是，長久被延遲的孩子，物質慾望和被愛的慾望不斷被壓抑，更容易出現，越得不到的越想要。這種慾望，一旦父母不在場，便需要釋放。所以很容易出現你給不了，那就換個「對象」求助、換種「方式」去要。

物質與愛，都是如此。

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3. 提要求，交換需求

我們這代父母呢，人權意識提高了，但包容性變低了。凡事都主打一個「不吃虧」——想得到你要的，就必須做到我說的。又想尊重孩子的意見和需求，又想趁機教育。所以很多家長啊，往往喜歡在孩子提出需求時，趁機附加一些前提條件：

．想吃零食，那就中午好好吃飯，不然就不給你；

．想晚上去公園，那現在必須老老實實睡覺，否則就不帶你。



如果孩子的生存模式，是我必須付出些甚麼才能交換滿足，這會讓孩子覺得「想要的慾望」是有代價的，是必須要犧牲或做到些甚麼才能獲得。這是非常有毒的一點啊。

辦公室有一位90的小夥伴，每次大家點奶茶或是想吃個小甜點，她都很少參與，問起原因，就是改天吧，等任務完成在犒勞自己。但其實，下了班她也不會買。別人邀請她去探店、旅遊，她也總是說，下次吧。

她真的不喜歡奶茶，不喜歡旅遊，不喜歡參加朋友的社交活動嗎？不是的。

她說，自己就像對快樂、幸福的事過敏一樣，哪怕再小的一點快樂，都無法心安理得地享受。總覺得自己該付出很多努力，取得很多成就，才有資格享受這些。

究其原因，可能是父母從小到大的嚴格要求吧，小時候每當她提出想要甚麼的時候，媽媽都會拿個小本本記下來，然後等價交換成一些條件：想要吃零食，就必須照顧弟弟；想要看電視，就必須晚飯後洗碗。

這種模式一直延續到她長大，後來她從母親的手上接過了這個本子，每當自己需求時，也都會在心裏先圈定一個目標，完成了才能獎勵自己。但其實，哪怕是這次完成了，也會有下一個要求，最終自己每一次快樂或享受，都像是偷來的一樣。

做父母，永遠不能讓孩子感覺，他要的某件東西，是求來的。這會讓孩子內心留下巨大的匱乏感，這種匱乏不是孩子得不到的那個洋娃娃、零食，而是讓孩子覺得，「想要擁有任何東西」是有條件的、不對的、羞恥的，或者「我不配」。這樣的孩子，長大是非常容易被他人威脅的，而且被威脅不自知，還認為是理所應當。

只有當一個孩子的很多需要都能被及時回應和滿足，他才會慢慢變得有耐心、願意等待，擁有延遲滿足的能力。因為，他知道，暫時得不到也沒關係，自己總能擁有想要的東西的。這是一種高質量的自我關係，不會內耗，也更容易收穫快樂和幸福。

（雖然這個期限有點長，孩子大部分時間都是得不到就要哭、做不到就要鬧，未來十幾年，這都將是他的主旋律，這一點，作為父母一定要有心理準備）

管教孩子從來沒錯，但更該讓他知道，教育和愛從不違和。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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