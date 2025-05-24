賓艾佛力教仔有一套！兒子想買5萬元潮鞋　他「一句話」令他放棄

荷里活頂尖演員兼導演賓艾佛力（Ben Affleck），即便年收入高達5,500萬美元、身價坐擁1.5億美元，對於孩子的金錢教育卻有自己的一套堅持。最近一段在網絡上瘋傳的影片揭露，他當着13歲兒子的面，斷然拒絕為他購買一雙標價高達6,000美元（約港幣4萬7千元）的Dior × Air Jordan聯名款潮鞋。賓艾佛力直言，他不想讓孩子從小就被寵壞。



「是我有錢，不是你！」賓艾佛力育兒金句引發熱議

這段在球鞋展上的影片引發廣大迴響。當賓艾佛力的兒子興致勃勃地看上那雙要價不菲的Dior聯名Air Jordan 1時，賓艾佛力立刻回應：

是我有錢，不是你，你可能得割很多草才能買得起這雙鞋。

這番話在網絡上獲得網友們的高度讚賞，甚至被封為教養教科書的典範。

賓艾佛力事後也在《TODAY Show》節目中解釋這段影片背後的理念：「你愛孩子，想給他們一切，但如果你沒教他們『想要就得靠自己努力』，其實是在害他們。」他明確表示，儘管孩子鞋櫃裏不乏鞋款，但他堅決不讓他們擁有價格過於昂貴的奢侈品。

以身作則傳承金錢觀：鼓勵打工與自力更生

賓艾佛力不僅言教，更以身作則。他透露，他告訴兒子：「如果你真的很想要，就去工作個一千個小時，等你賺到那筆錢時，也許你會改變心意，不會花在鞋子上。」值得一提的是，他兩個年紀較長的孩子（19歲與16歲）也都已經開始打工。

他還回憶起自己青少年時期，曾與好友麥迪文（Matt Damon）共用一個銀行帳戶，用來支付試鏡費用。如今，賓艾佛力也正努力將這種「努力賺取、自力更生」的金錢觀傳遞給下一代，而非一味給予。

這段影片和賓艾佛力坦率的育兒哲學，無疑為許多富裕家庭的教養方式提供了深刻的思考，提醒父母們在提供物質豐裕的同時，更應注重孩子價值觀的培養。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：好萊塢巨星年收破億，兒子想買20萬球鞋，他「秒回1句話」被讚爆：教科書典範】