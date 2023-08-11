孩子不認錯激到你爆炸？道歉屬次要　有一件事父母一定要反覆的做

小朋友打人、搶東西，跟他說不可以這樣後居然還比我們更生氣：「我才沒有錯！」這時候到底該怎麼辦呢？



當小孩進入叛逆期的時候，會有很多惹人發怒的行為。講不聽、沒耐心、挑釁、故意做不能做的事情，有時還會出現「拒絕承認錯誤」的行為！

與其要孩子糊里糊塗地道歉，不如先教導他們更重要的事情吧！（按圖弓解）

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當小孩做了不好的事情，大人通常都是好言相勸、解釋為甚麼不能這樣做，但小孩這時候不僅聽不進去，甚至還會大聲抗議：「我是對的！我沒有錯！你們才是錯的！」會有這樣的行為，台灣兒童心理師李介文表示：「小孩做錯事情的時候，他們在心裏會上演3種小劇場。」

1. 自尊心太高或是挫折忍受力不足

無法接受自己做不好，或是別人說他錯、和他有不同的想法。

2. 他覺得他沒有錯

這可能就是社會化不足，不理解自己的需求會跟他人感受有衝突，最常見的例子就是：「只要我想要，為甚麼不可以」。

3. 擔心被懲罰

如果他真的犯錯了，他會擔心自己是不是就會被懲罰？因此在很多時候，他會緊張的否認自己的錯誤。

因此想要小孩坦承自己犯的錯誤，大人的態度很重要。要先理解我們的重點是要導正孩子當下的行為，而不是糾結在小孩承不承認自己的錯誤，強化彼此間的衝突。大人可以等小孩情緒平緩後，再跟他們解釋為甚麼這樣的行為是不被允許的。當然，這種教導的過程必定會重複好幾次，他們會講過又忘、講過又忘，但只要反覆練習、教導，這段難熬的過程必定會過去。

李介文心理師解釋：「這其實跟夫妻相處有點像。當你在跟老公溝通的時候，你的目的是希望老公做到甚麼事情，而不是批判他的行為。因此不管是在跟小孩、跟另一半的溝通，你都可以加入自己的感受：『我不喜歡你這樣做』」。

最後，如果是錯誤的事情、冒犯到他人的行為，該道歉的還是要道歉，雖然不見得每次都會獲得原諒，但「道歉」代表我們對自己行為負責任。而一個有誠意的道歉，應該包含了3個元素：「對不起」、「我冒犯你（為甚麼要道歉、錯在哪裏）」、「我會怎麼彌補你」（大人在道歉時也應該包含這三個元素，不然就只會淪為「為了安撫情緒，卻不是認真反省的敷衍道歉」）。

不過，道歉、承認錯誤這樣的行為在2、3歲以前，對孩子都是沒有意義的，因為此時他們還不懂甚麼是自尊、甚麼是同理，他們可能會滿心困惑的重複你的行為，直到3歲有自尊心後，才會開始認真意識到說「對不起」背後的意義。開始有所反抗……

因此家長更應該要從小培養孩子說對不起的認知，當道歉養成一種習慣後，長大就不會那麼抗拒了。但如果他們還是很抗拒直接說出那3個字，也可以先從「彌補」行為開始，藉由寫小卡片、擁抱對方、一起幫忙……等等行為表達自己的歉意，再慢慢進階到面對面、眼對眼的說出「對不起，我做錯了！」

跟別人正式的說「對不起」、「反省自己的行為」一直都很不容易，就連大人也不是每次都做得到。但若想要培養小孩好的道歉習慣，就必須先從自己以身作則。他們一開始可能不懂道歉所帶來的意義，但習慣成自然，他們總有一天會長成有禮貌且正直的大人。

李介文

長庚大學臨床心理學碩士，兒童臨床心理師。曾任職醫學中心，現任精神科診所，中醫診所臨床心理師，大專講師。



很討厭小孩，但見習時卻意外發現與孩子相處的樂趣，自此開啟兒童心理學的學習之路，專長有兒童心理評估與心理治療，腦波回饋專注力訓練，社交技巧訓練，情緒教育等。在臨床上，有感於家庭與教育對孩子的影響之重，亦致力於親職教養諮詢，或至各級學校進行學生輔導，實際與老師進行教戰演練。希望以心理學知識，陪伴孩子與家長快樂成長。



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