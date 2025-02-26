BB床用了5個月已發霉！媽媽抱怨廠方沒良心　網民卻稱她問題較大

許多家庭在新生兒到來之前，就會先買好嬰兒床，給孩子一個安穩的地方。不過日前有一位媽媽指出，她花大錢買的嬰兒床，才使用5個月就發霉，抱怨「廠商只換床墊」。不過貼文一出，網友批評「應該是妳家的環境太潮濕了」。



即睇事發經過：（按圖了解）



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一名媽媽在「爆料公社」發文抱怨，她的嬰兒床孩子才躺5個月，平常她只有用塵蟎機吸床墊跟睡袋、棉被，也有三天開一次抽濕機，直到昨天要套被套才發現「發黴這麼嚴重」。

事主表示「廠商只說換床墊卻不換下面的布，就算我擦乾凈了，不會有黴菌在上面嗎？小孩每每躺在上面就一直在蠕動他的身體，怎樣都睡不好，這廠商你們良心何在？」

不過貼文曝光後，許多網友認為：

．「抽濕機三天才開一次，發霉只是環境的問題」

．「用5個月還怪廠商？」

．「冬天真的很潮濕，怎麼不說妳的寶寶愛尿床造成的？」

．「真替小孩擔心，大人的衛生習慣感覺不好，發霉的因素很多，也可能是小朋友比較小的關係，但不管哪裏買的，定期保養才不會發霉」

．「發霉正常啊，沒有保潔墊一定要拿去曬，不然一定會發霉」



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