兒童飲食｜營養師分享9種食物促進大腦發育 提升記憶及專注力

孩子的大腦發育是複雜又精彩的過程。在成長的過程中，會經由刺激五感 (視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺) 增加神經元之間的連結，不僅能讓孩子的感官變得靈敏還能叫醒大腦裡更多的小區域。除了環境刺激飲食和運動也是不可忽視的關鍵因素。營養師你教如何透過補充營養，讓兒童大腦靈活，加強專注力及記憶力。

資料授權：高敏敏營養師



9種食物促進大腦發育

1.雞蛋

雞蛋富含膽鹼能促進神經元的訊號，傳遞有助於記憶力與專注力的提升。

2.綠色蔬菜

菠菜、青花菜都含有豐富的維生素K與抗氧化劑，能保護腦細胞免受損傷，同時有助於增強學習能力。

3.魚類

鮭魚和鯖魚等富含Omega-3脂肪酸，對於神經元的健康非常重要，能幫助提升思考與問題解決能力。

4.堅果

核桃和杏仁富含維生素E和健康脂肪，能增強記憶力並延緩腦部老化。

5.綜合莓果

藍莓、草莓等富含花青素，能促進血液循環並加強腦部功能。

6.牛奶

牛奶中的鈣和維生素D不僅有助於骨骼發育 還能幫助維持神經系統的正常運作。

7.海藻

富含碘的食物對於甲狀腺功能至關重要，而甲狀腺激素直接參與腦部的正常發育。

8.優酪乳/優格

含有益生菌的食物能改善腸道健康，間接提升大腦與腸道之間的聯繫，提高專注力。

9.穀類

全穀類食物如燕麥，富含膳食纖維與維生素B群，能穩定血糖並提供持續的大腦能量。

除了以上飲食平日也要適當的搭配運動更能刺激神經元的連結。

5大運動刺激神經元連結

1.桌球

玩桌球的過程中，需要高度專注力和反應速度，能提升視覺與手眼協調能力。

2.羽球

快速移動中擊球，能訓練全身協調性，同時提高反應能力。

3.足球

踢足球不僅增強體能，還能培養策略性思考，提升團隊合作與大腦的靈活運用。

4.攀爬

攀爬活動能刺激前庭系統，幫助提升平衡感與空間感，同時促進大腦與身體的協調性。

5.拋接球

透過拋接動作孩子的專注力與手眼協調能力大幅提升，也能增強神經元之間的反應速度。

相信腦部發育是每位父母都關心的議題，透過五感刺激、多樣化的健康飲食與適當的運動提早為孩子未來的學習與發展打下堅實的基礎。

《以上資料獲營養師高敏敏授權》

圖片來源：高敏敏 營養師