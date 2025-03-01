在街遇小孩吵鬧別跟他父母爭執！他用一招「靠眼神」孩子即刻收聲

你也有在公共場所，遇到小孩吵鬧的經驗嗎？台灣知名作家苦苓表示，若在公共場合遇到小孩吵鬧，不需要和孩子的父母起爭執，只要做到這件事，就可以立刻解決。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



在街遇見頑皮孩子，宜智取不宜硬碰：（按圖了解）



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苦苓早前在Facebook表示，在公共場合若遇到胡鬧、躁動的小孩，不必跟孩子的父母爭執，因為如果有用的話，也不會教出這樣的孩子，他直言「只要盯住小孩的兩眼，並露出獅子看到獵物的殺機目光」，小孩就會乖乖閉嘴，大讚這招很有效！

貼文一出後，多數網友都表示：

．「超多會生不會教的廢物大人」

．「別人沒有義務忍受你的孩子在餐廳內叫囂哭鬧，然後父母還用哄的，聽命於小孩子的無理取鬧」

．「一堆只會生卻不會教養的家長」

．「現在很多父母都把小孩帶出來叫別人教」

．「生小孩應該要考執照，通過才能生，否則有一堆只會生卻不會教養的家長，徒然制造社會問題」



此外，也有不少網友分享自身經驗，指出：

．「我也是都這樣，用發狠的眼神看着那個壞蛋的小孩」

．「真的！很有效喔！我做過這種事」

．「這一招我用過，真的很有效」

．「有道理，會有效，我做過」

．「在美國旅行時試過一次，非常有效」

．「這招要看狀況，有的已經又野又油，有爸媽罩，不怕你」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】