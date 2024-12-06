心情差不代表可搗亂！女童於超市暴走　旁人該否阻止惹網民熱議

孩子在公共場合發脾氣時，究竟該如何處理？美國一名女童日前在超市大暴走，到處亂砸商品，然而當有人試圖制止時，居然還被旁人阻攔。



即睇事發經過（按圖了解）：



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根據《每日郵報》報道，美國一名女童日前在沃爾瑪超市暴走的行徑引發網絡譁然。從影片中可看到，小女孩獨自一人踩踏、扔擲食品，不斷踢踹貨架、掃下商品，甚至砸碎玻璃瓶裝的飲料。

期間女童的監護人完全沒有現身，沃爾瑪的員工也只是站在一旁看着，而當旁人試圖阻止女孩的行徑時，一名女性居然「阻攔想阻止女童的人」，一邊不停說着：

不要碰她、不要吼她、你不知道她正在經歷甚麼。

不少網友都不認同女子維護女童的行為，也指出女童的舉止非常不恰當：

．「她的父母應該賠償所有損失，也該從這場錯誤中學會如何教導孩子」

．「每個人都害怕後果而不干預，在我那個年代，這孩子不只會被店裏的人揍，回到家還會再被父母打一頓」

．「沒有任何理由允許孩子在店裏大肆破壞，這裏不是什麼治療場所」

．「沃爾瑪應該提告讓她的家長賠償。這個女孩沒有問題，她也知道自己不會受罰，太多人濫用心理問題當藉口了」



沃爾瑪官方並未對此事做出回應，本起事件的時間、確切店址和女童暴走的原因尚不清楚。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】