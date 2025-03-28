濕疹｜男童右手傷到無法張開！中醫親解春季護理方法　冷飲要先戒

春天乍暖還寒，日夜溫差大，小心皮膚拉警報！中醫認為，春天是萬物生發的季節，若不好好保養身體，熬夜、壓力大，加上年節飲食不節制，更容易在3至5月期間爆發濕疹、汗皰疹或乾癬等皮膚問題，不可掉以輕心。



皮膚病是五臟六腑運行失衡警訊 置之不理可能如洪水反撲

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫生表示，春天氣候潮濕，忽冷忽熱，雨季多，空污又嚴重，更易加重皮膚病況，不僅濕疹、異位性皮膚炎與汗皰疹容易發作，好發冬季的乾癬仍會持續出現病灶，直到夏天才會好轉；但濕疹即便到了夏天也可能因天氣濕熱未必好轉。

相關文章：濕疹｜異位性皮膚炎致病主因是什麼？不同年齡症狀特徵大不同

+ 8

中醫觀點認為，皮膚病發作與個人體質有關，此外，天氣變化、飲食因素、情緒壓力和睡眠問題或一場大病之後等都可能是誘發因素。鄭愛蓮醫生解釋，如果身體健康體質健全，也許熬夜、潮濕氣候也不會犯皮膚病，但有些人卻可能合併內、外在因素，導致身體五臟六腑的代謝失衡，引起腎氣不足、肝氣排毒功能變差或是脾胃升降失常，體內無法正常代謝而爆發皮膚病或其他疾病。

門診中有些皮膚病患者會問：「我以前熬夜都沒事，怎麼現在卻發作了？」鄭愛蓮醫生指出，過往不好好愛惜保養身體，長久熬夜、過度勞累、暴飲暴食等不良習慣，會導致五臟六腑運行逐漸失衡，當皮膚病初發也許並不嚴重，擦藥後很快就好，但這是體內肝、腎、肺或脾胃代謝開始出現異常的警訊，若不調整生活作息、飲食習慣，日積月累之下，某天皮膚病有可能如洪水反撲。

皮膚病發作應確實忌口 心存僥倖恐一發不可收拾

鄭愛蓮醫生建議，當身體或手腳皮膚出現輕微紅癢，可以先自行調整作息和飲食，幫助五臟六腑功能恢復正常代謝，若仍未改善應就醫診治。

另外，皮膚發病期間應正常洗澡、維持清潔，發癢當下可藉由拍打、冰敷或用風筒吹風轉移注意力，切勿搔抓，以免患部擴大、產生傷口，嚴重恐引發蜂窩性組織炎，增加後續治療困難度。

鄭愛蓮醫生強調，皮膚病灶一旦出現時，忌冰、冷（去冰）飲食，以免影響體內水分及廢物的正常代謝，應食用溫、熱食和水及青菜類，忌食蝦和螃蟹，新鮮的魚可少量食用，鹹魚、小魚乾等加工食品不能吃，不碰涼性食物如苦瓜，芒果、西瓜等水果也需避開，同時排除可能引發過敏的水果如奇異果等，其他非食物過敏原的水果則可少量食用。

年節過後常見皮膚病發的患者回診就醫，鄭愛蓮醫生坦言，總是會有看似快好的患者心存僥倖，想說過年淺嚐一點無所謂，或是習慣熬夜，導致免疫力下降、腎氣不足，結果後續又引發一波皮膚症狀。若需夜晚工作，建議不妨提早9點上床、半夜3點起床，調整作息、睡對時間，合乎人體經絡循環時間，也有助於皮膚代謝和啟動身體修復功能。

相關文章：濕疹戒口｜小朋友轉季易起濕疹皮膚痕癢 中醫建議呢8樣食物要戒

+ 4

小學男童濕疹嚴重手掌無法張開 中醫治療3個月復原

鄭愛蓮醫生收治1名小學3年級的男童，約1年濕疹病史，這次發作特別嚴重，看診把脈只伸出左手，經細問才知原來右手掌、指頭皮膚紅腫癢痛，無法張開，看診當下請媽媽協助將男童手掌打開，用肥皂輕輕洗淨，再用溫和消毒水浸泡20分鐘後，五指已能慢慢伸展，接着便能好好上藥，傷口發炎獲改善，治療3個多月已完全復原。

要預防皮膚病爆發，飲食應多加留意，鄭愛蓮醫生提醒，正值火鍋季節，皮膚病患者切記沙茶醬不可碰，可改成和風醬，不確定的加工食品應避免，薑母鴨、羊腩煲、麻辣鍋避食；再者，生活工作壓力難以避免，但務必早睡早起，調整規律生活作息。

另外，保養產品也應配合季節換季，冬天使用油質豐富的綿羊霜或油，春天建議改用質地較清爽且保濕的乳液為主。

【延伸閱讀，更多皮膚過敏建議】



濕疹｜症狀不只發癢紅腫起疹！8種常見濕疹類型 教你4妙招改善

+ 12

換季過敏｜狂打噴嚏是敏感還是感冒？認識濕疹、鼻敏感4種過敏病

+ 24

延伸閱讀：

異位性皮膚炎搔癢難耐！多數5歲前發病 治療有新進展

與青春痘無關！女子臉部泛紅、大爆痘 竟是玫瑰斑所害

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】