咳嗽｜痰液盡是病菌「竟可吞落肚」？醫生稱體內「一幫手」可殺菌
撰文：TVBS新聞網
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近期天氣多變時常忽冷忽熱，容易引起感冒症狀，其中最讓人困擾的莫過於咳嗽有濃痰又吐不出來，不少人好奇「痰可以吞下去嗎？」台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇解答，其實痰液吞下肚對人體並無害處。
陳亮宇醫生在Facebook分享影片，提到痰液的產生是因為呼吸道被病毒或細菌感染，與體內的血球交戰，痰就是最終留下的殘骸，因此痰會變得比較有顏色。
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至於吞下肚會不會造成二次感染？陳亮宇強調，痰裏的細菌、病毒已經死亡，吞下去到胃裏有強大的幫手「胃酸」，胃酸可以把痰中的病菌殺得乾乾淨淨，因此若在外面沒有地方吐痰，不妨考慮直接吞下去。
此外，陳亮宇也建議，如果出現感冒症狀可以多攝取維他命C，有助於抗氧化、維持生理機能、降低感冒的嚴重程度，持續補充還能強化身體防護。另外，平時可多曬太陽、補充維他命D，以促進鈣吸收、維持身體正常機能，適當補充還能降低感冒的發生率。
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