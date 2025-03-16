小六兒子問「能拿洋蔥、番茄用嗎」？媽媽回家感嘆他「天才舉動」
撰文：聯合新聞網
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據日媒《ねとらぼ》報道，日本一位設計師兼插畫家媽媽@kori_design_miyu，在外工作時收到小六兒子用LINE訊息詢問「可以用番茄和洋蔥嗎？」，她雖然好奇兒子想做甚麼，但還是爽快答應。沒想到，回家後迎接她的竟是一道色香味俱全的「法式鹹批」，讓她又驚又喜，這段家庭趣事在社群平台Threads上引發熱烈討論，至今已累計超過8.5萬次瀏覽。
孩子能培養出自發學習的心態，媽媽當然開心！（按圖了解）
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這位小六男孩原本打算利用家中雪櫃裏的批皮製作甜點，卻發現材料不足，靈機一動改做鹹批。他在YouTube上搜尋作法，利用番茄與洋蔥入餡，完美烘焙出一道誘人的作品。這位媽媽不禁感嘆：「連我自己都沒做過鹹批，兒子居然能做出來！」這份自學精神與烹飪能力，讓她既驚訝又欣慰。
這則貼文隨即在Threads上掀起討論，網友紛紛讚嘆：
．「天才啊！」
．「我六年級時還不知鹹批是甚麼東西呢！」
．「小六就會做鹹批，未來可期！」
更有人羨慕的表示：
．「我都不會做，他居然自己學會！」
．「能做鹹批當然很厲害！但會先問媽媽能不能用洋蔥和番茄，這一點也超棒！」
這個小六男生的自動學習、廚藝天分和貼心舉動，都讓許多網友大為驚嘆。
這則貼文不僅展現孩子對烹飪的興趣，也讓網友思考自主學習的可能性。隨着網絡資源的發達，學習已不限於課堂，像這位小六生一樣，善用網絡知識並勇於嘗試，或許未來會成為料理界的明日之星。
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