學童壓力｜女生童年全為「好成績」而活！為滿足父母期望終患抑鬱

最近，一位深圳康寧醫院的護士談到，每天都有大量家長帶着有情緒障礙的孩子來求診ps：（深圳康寧醫院是深圳市唯一一家三級甲等精神專科醫院）。她還提到一個值得注意的問題，很多孩子都出自條件比較好的家庭，在看似完美的養育環境中長大。父母事業成功，且很重視孩子的教育，給孩子準備各種教育資源。

然而，在這種吃穿不愁、沒有創傷的家庭中長大的孩子，卻有不少患上了心理疾病。



我的小孩一直很乖 怎麼會得抑鬱症？

欣怡的父母願意為她付出，但同時要求這份付出必須取得相應的回報。（深圳派授權使用）

欣怡的父母起初根本想不通，為甚麼自己現在全心全意地圍着孩子轉，反倒出了問題。（深圳派提供）

在一次開學前，欣怡在家裏摔東西，跟父母發脾氣，向父母表明自己可能「得病」了，讓他們帶她去看醫生。

「沒人覺得我病了，他們只覺得我太作了。」這是欣怡在接受心理諮詢時說的一句話。經過心理醫生多次的諮詢發現，欣怡的父母內心無法接受平庸的孩子。

欣怡的父母都接受過高等教育，而且都有着不錯的事業。在他們看來，自己都考上了好的大學、有一份體面的工作，那自己的孩子肯定也能延續好的生活。

於是，他們十分重視欣怡的教育。

從小到大，欣怡所有的時間都要有用、有意義，需要用來學習、贏在起跑線上。他們不僅親自輔導欣怡的功課，還經常陪他參加許多有趣的遊學活動、課外班；夫妻之間也會互相敦促，希望成為欣怡的榜樣，帶動孩子的進步。

他們願意為欣怡付出，但同時要求這份付出必須取得相應的回報。欣怡坦言，日常生活中可以感受到父母對自己的期待，所以他也會盡可能不讓父母失望。

而欣怡父母的「健康養育」，在女兒那邊卻是一種完全不同的說法。

在欣怡看來，自己的生活並不快樂。她從小被灌輸的教育就是「因為你是我的小孩，所以你得聽我的。」

當她想學結他時，媽媽會耐心勸她改學鋼琴，因為鋼琴證書可以加分，對以後留學「有幫助」； 她和最好的朋友吵架，和媽媽傾訴，媽媽卻告訴她以學習為主，朋友以後會有的； 週末出門的親子時光，父母從來不會選擇公園、遊樂場，而是帶她去博物館、遊學、科技館，參加「有教育意義」的活動。

欣怡父母認為女兒的反常都是「裝」出來的，直到「抑鬱症」三個字從醫生的嘴裏說出來。（深圳派提供）

「家裏甚麼都不用你做，你都能把書都讀成這樣。」、「我們這麼努力工作還不是為了你.....」據欣怡回憶，從小到大，這些話，父母重複了無數遍，而她只覺得這些話像一座大山壓在自己的身上。

而在欣怡父母的視角，他們還不願意相信：「她只是個孩子，怎麼可能會抑鬱呢？」自家孩子的反常都是「裝」出來的，他們一直認定為是「青春期」、「叛逆」，直到「抑鬱症」三個字從醫生的嘴裏說出來。

在他們看來，自己小時候家裏的經濟條件完全不如現在的孩子，父母的教育還更粗魯，呵斥、毆打簡直是家常便飯，怎麼沒聽說身邊誰抑鬱了？

他們根本想不通，為甚麼自己現在全心全意地圍着孩子轉，反倒出了問題。

深圳小孩現狀：落地即007

去年 4、5 月開始，欣怡察覺到自己「不對勁」，在晚自習裏集中不了注意力，頭腦裏想的都是生命和死亡，幾乎每天如此。期末考試當天，她忽然甚麼都寫不下去了，家人不同意她未考完便回家，她只能繼續坐在考場裏，每一科都是煎熬。

欣怡從初中開始就懷疑自己可能得了抑鬱症。「那時，我會去B站、知乎上搜索，對照自己的症狀。」

去年 4、5 月開始，欣怡察覺到自己「不對勁」，在晚自習裏集中不了注意力，頭腦裏想的都是生命和死亡，幾乎每天如此。（深圳派提供）

之後她在小紅書發佈了一則帖子附上了自己的介紹：患有抑鬱症。

接下來的一個月，她陸續收到超過 50 條回覆，絕大部分來自初高中生，有人留言了上百字的抑鬱史，也有人只是回覆了一個哭泣的表情，最常出現的回覆則是「我也是」。

後來，在與周圍人的接觸裏，欣怡發現在深圳的抑鬱症青少年還挺多的，「深圳中考生壓力很大，每年中考前夕都有學生跳樓。」

今年16歲的初三學生蜜一，在初三時確診抑鬱症，最早發病跡象是一次毫無緣由的哭泣，當時她剛寫完作業，她突然坐在教室門口不受控制地哭。

從初二開始，父母老師不斷和蜜一強調考個好學校的重要性。「巨大的升學壓力突然從天而降，我無處可逃，無學可上的焦慮和恐懼充斥在腦海裏，像座大山壓得我喘不上氣。」莫名的低落感越加強烈，她時常只想坐着或者躺着，對任何事情都提不起興趣，又會突然想用銳物劃手臂。

「現在不拼中考，只能去技校或者中專。」2024年深圳公辦普通高中錄取率僅為52%，也就是說將近一半的孩子可能上不了高中。對於選擇職高、技校和中專，大部分家長都不能接受。

跨過中考才有資格談未來，似乎已經成為了不爭的事實。

「學習的壓力太大了，可能因為出現狀況，我才會去了解這個疾病，慢慢覺得自己好像確實是，然後才會選擇去看醫生。」蜜一回憶道。

在與周圍人的接觸裏，欣怡發現在深圳的抑鬱症青少年還挺多的。（深圳派提供）

蜜一逐漸把上學，看成在「上班」。

每天早上7點就得到公司上班，下午6點下班，但是要加班到8點到9點，從不例外。有時候，一個月的休息時間只有2天，這種勞動強度遠遠吊打996。恐怖的是，這種狀態要持續12年。

你的幾個老細，天天都在你耳朵邊給你洗腦：

你的業績怎麼老是不達標？工作效率怎麼這麼低？你這都整不明白，以後只能掃大街了。不給你提高業績，你以後的人生就完了……

你上的這個班，每個月都有一次考核，在特殊的節骨眼，甚至每週一次考核。每三年就有一輪大淘汰，被淘汰的人只能進流水線、去掃大街，這也是老細眼裏中毫無希望的地方。

而且，你的家人也不理解你，他們只關心你在公司的業績，在公司的排位。

蜜一調侃道：「早已經被學業折磨得身心俱疲，甚至有點羨慕每天討生活的父母。」

學生並非與社會壓力隔絕的「溫室花朵」，就業、學歷、升學的壓力極易一步步倒推傳導到中小學，最終傳導到金字塔的末端——每一個具體的學生。

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深圳的小孩：身邊囤積焦慮

如今，和欣怡一樣遭受抑鬱症折磨的孩子不在少數，超過9成家長，都不相信自己的孩子會抑鬱，直到孩子被確診。

《中國國民心理健康發展報告（2021－2022）》顯示：2022年青少年抑鬱檢出率為14.8%。其中輕度抑鬱10.8%，重度抑鬱為 4.0%。這意味着在中國，每六個家庭就要有一個去面對孩子抑鬱的考驗。

2300多萬青少年患有抑鬱，與之相對的，是精神健康領域稀缺的醫療資源。報告還顯示，除學業壓力外，父母的管教、溝通，以及他們潛在期望帶來的自我壓力是重要的焦慮來源。

接受子女的普通其實並不難堪。（深圳派提供）

這之中，不少人父母對孩子精神問題「視而不見」，當孩子要求看醫生，很多父母還覺得沒甚麼事，他們會用自認為合理的方式來處理這個問題。

蜜一的父親最初也不願帶她看醫生，他的第一個反應是把 iPad 還給她玩，蜜一將其稱為「成人的立場」，認為一切青少年的問題都源於電子產品。即便做足了功課，蜜一也不曾覺得父母願意放下自己的立場，與她平等交流抑鬱的話題。

在欣怡確診抑鬱後，心理諮詢師曾問欣怡媽媽：「是不是給孩子的學習壓力太大了？」欣怡媽媽認真地回想一下，發現確實如此。

「我和老公都是名牌大學畢業，我深刻地明白，能過上今天生活，都是努力讀書、認真學習得來的。」

所以，從小我們就對她的成績要求特別嚴格，每個週末都在不停地上補習班。每天吃完晚飯，我就立馬催女兒去寫作業，生怕她浪費一分一秒。

每次欣怡成績下降，欣怡媽媽都要專門找她談話，苦口婆心地說一大堆大道理。確實，欣怡在督促下學習確實很好。

「可是我卻忘了，在當今越發內捲的教育環境下，當成績成了衡量孩子唯一的指標時，她很難感受到自己的價值。」

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無處不在的競爭壓力，忙碌緊張的工作節奏，缺位的情感寄託，還有房價、落户、教育等多方面的壓力，給深圳家長帶來了前所未有的負擔，無形中家長把自身的焦慮傳遞給孩子，而面臨被「抑鬱」席捲的危險。

還有一個不可否認的事實是，近年來心理疾病年輕化、低齡化正成為一個趨勢，中小學生抑鬱事件同樣層出不窮。

這其實，也提醒很多深圳家長，掙錢雖然很重要，但如何紓緩壓力，快快樂樂地過日子，讓孩子遠離抑鬱等精神疾病的困擾應該同樣重要。

很多時候深圳的小孩總是被催着走，但作為家長學會給孩子鬆綁，去關注幸福，成為一個心理健康、人格健全的人。

*應受訪者要求，以上人名皆為化名



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